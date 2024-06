“Hey Jude”. Inglaterra chega de bicicleta aos quartos de final

A Inglaterra venceu a Eslováquia, por 2-1, com remontada e graças a um pontapé de bicicleta no último minuto do tempo regulamentar.

Em tempo corrido foram dois minutos dramáticos para os eslovacos que sofreram o empate no último minuto do tempo regulamentar e o segundo tento no primeiro do prolongamento.

Jude Bellingham apontou o golo do torneio: um pontapé de bicicleta, ao minuto 90+5, numa altura já de desespero em busca do empate que mantivesse a seleção de sua majestade em prova no Euro 2024.