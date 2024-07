​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. A terra de Rivera já não é a terra de Del Piero

A Itália já foi a terra de Facchetti, Rivera, Conti, Baresi, Baggio, Maldini, Del Piero e Totti. Hoje é bem mais anónima e vai vivendo crises de identidade e de rendimento. Já nada tem a ver com aquele 1994, nos áureos anos da Serie A, ou com 1982 quando cancelaram o festival brasileiro. Ou com 2006, quando Cannavaro levantou a taça de campeão do mundo na Alemanha e acendeu o charuto de Lippi. O nível de jogo nunca foi de encher o olho, mas bastavam os apelidos para fazer tremer. Agora não é assim e estão fora do Euro 2024.



A Itália, campeã europeia em 1968 e 2020 (em 2021, na verdade), não esteve presente nos últimos dois Campeonatos do Mundo, o que é de uma atrocidade bárbara para o povo que celebrou quatro títulos mundiais (1934, 1938, 1982, 2006). Mas também é relevador dos tempos que se vivem. A Serie A perdeu fulgor, não existem os craques e o dinheiro de antigamente, apesar dos bons treinadores que dali brotam. Mas nem tudo é demérito.

Os italianos, orientados por Spalletti, vergaram perante a belíssima Suíça, com um Ruben Vargas fulgurante. A equipa treinada por Murat Yakin, ainda que orquestrada pelos indicadores das mãos e pelos pés de Granit Xhaka em cima do tapete verdinho, tem tudo: competitividade acima da média, qualidade para jogar, mordem como quem tem fome e, aparentemente, uma ética de trabalho exemplar.

No outro jogo, as margens finas (e macabras) do VAR trucidaram as esperanças da Dinamarca, que acabou por cair com a seleção da casa. “Quatro minutos entre o inferno e o céu para a ‘mannschaft' e uma Suíça luxuosa”, pode ler-se no resumo do comentador e analista Francisco Sousa.

Do nosso lado, João Palhinha garante que se segue uma final contra a Eslovénia. O Luís Aresta, o editor de desporto da Renascença, esbarrou em emigrantes no “Carlos”, um restaurante em Dortmund onde os futebolistas do Borussia vão buscar comida e tentam passar despercebidos. E este domingo há um Inglaterra-Eslováquia, supostamente desequilibrado, e a Geórgia volta ao campo. O Eduardo Soares da Silva explica-nos o que está a acontecer naquele país, politicamente, e ainda a influência que tinha no futebol soviético.

🕹️ O futebol foi isto

Alemanha 2-0 Dinamarca. Depois de um golo anulado pelo VAR a Joachim Andersen, por uma margem ridícula que merece debate, o mesmo defesa fez um penálti. Havertz assumiu, fez o 1-0 e Musiala serenou as hostes depois.

Itália 0-2 Suíça. Um dia feliz para Ruben Vargas, que deu um passe para golo e marcou outro. Uma das piores versões da Itália esteve naquele campo e houve quem falasse em “lição”.

👾 Toooooooooor

Sem hesitação: Vargas! Golaço, golaço a Gianluigi Donnarumma, um gigante ainda por cima. Descaído para a esquerda, teve tempo para sacar o esquadro e a régua invisíveis e meteu a bola onde querem todos meter. Golaço, já dissemos?

🎙️ Cantilenas

“Os georgianos eram mais tecnicistas, era a ideia que passava comparado com o lado mais físico do futebol da Rússia, Ucrânia, Letónia, etc. Eram rotulados como os mais criativos”, explicou Joel Amorim, num trabalho da Renascença sobre a Geórgia.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

“A vida política do milanista Kaladze, hoje autarca de Tiblissi: ‘Dizem-se muitas mentiras sobre nós’”. Em entrevista ao “Relevo”, o antigo defesa georgiano que passou pelo AC Milan admitiu que defende a 'lei russa'.

🎲 O que vem aí

Inglaterra-Eslováquia às 17h00, em Gelsenkirchen

Espanha-Geórgia às 20h00, em Colónia

