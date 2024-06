​Quando a Itália foi finalista graças à “coroa” de Facchetti: “Ele tinha uma sorte infinita nas cartas”

Após uns longos 120 minutos e debaixo de uma intempérie terrível no Itália-União Soviética, a contar para as meias-finais do Europeu de 1968, o árbitro alemão Kurt Tschenscher indicou que o jogo seria resolvido através da moeda ao ar.

Giacinto Facchetti, o capitão da equipa italiana, e Albert Shesternyov, o soviético que levava a braçadeira, decidiram o finalista do Euro 1968 dentro de um balneário do Estádio San Paolo, em Nápoles, onde muitos anos depois um tal de Diego Maradona seria rei.

O capitão italiano escolheu "coroa" e colocou a Itália na final do Europeu, que viria a ganhar mais tarde.

Segundo os colegas de equipa de Facchetti, havia uma certa tranquilidade (inusitada aos olhos dos comuns mortais, claro). “Ah, nós tínhamos a certeza de que íamos ganhar”, confessou Sandro Mazzola numa entrevista à revista “Libero”.

O antigo médio do Inter de Milão acrescentou ainda que o seu capitão tinha jeito para o jogo. “O nosso capitão, o ‘Facco’, tinha uma sorte infinita nos jogos de cartas que fazíamos juntos. Quando levantou os braços para festejar, o estádio veio abaixo, mas nós já sabíamos que estávamos na final”.

Também Facchetti contou como foi o filme uns aninhos depois do episódio: “Fui ter com o capitão russo e fomos lá para baixo, para os balneários, acompanhados por dois dirigentes das duas equipas. O árbitro sacou uma moeda antiga e eu disse ‘coroa’. Foi a escolha certa e a Itália seguiu para a final. Voltei a correr escadas acima, pois o estádio estava cheio e com 70 mil adeptos à espera do resultado. As minhas celebrações disseram-lhes que podiam festejar a vitória italiana”.

Também Dino Zoff, o mítico guarda-redes que ainda seria campeão mundial em 1982, reconheceu que foi um dia especial para ele porque ele jogava no Nápoles, o palco daquela cena inusitada. “Estávamos reduzidos a 10 jogadores desde os cinco minutos, porque o Rivera se lesionou”, contou muitos anos depois. “Na altura não havia substituições, por isso tivemos de jogar praticamente o jogo todo com 10 homens. Concentrámo-nos em defender bem. Foi um grande triunfo, mesmo que tenha sido com a moeda ao ar."

Os campeões da Europa em título, para além desse título do Euro 2020 (jogado em 2021 por causa da pandemia), venceram a competição em 1968 frente à seleção da antiga Jugoslávia. Também a final acabou empatada, mas aqui ninguém lançou moedas para o céu, decidiu-se por uma finalíssima. Aí, os golos de Luigi Riva e Pietro Anastasi empurraram os italianos para a fama.



Este tipo de decisão não era novidade no seio das competições da UEFA. Em 1965, por exemplo, o Liverpool eliminou assim o Colónia, nos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus.

O método de desempate tem vindo a ser alterado ao longo dos anos. No Euro 2000, organizado por Bélgica e a então Holanda, a final entre a Itália e a França foi resolvida com um “golo de ouro” marcado pelo avançado David Trezeguet no prolongamento. Já no último Europeu, a Itália venceu a competição através da marca de grandes penalidades frente à seleção de Inglaterra.

A seleção italiana joga este sábado, às 17h00, contra a seleção da Suíça. Os ‘oitavos’ do Euro 2024 começam no Olympiastadion, em Berlim.