​O salto tardio e em boa hora de Niclas ‘Lucke’ Füllkrug

O camisola 9 da seleção da Alemanha, Niclas Füllkrug, marcou no último domingo, aos 90 minutos, o golo que confirmou o primeiro lugar da seleção anfitriã no Grupo A do Euro 2024.



Com 13 golos em 19 jogos pela seleção germânica, o avançado do Borussia Dortmund surpreendeu o mundo do futebol ao ser convocado para representar a ‘mannschaft’ no Mundial de 2022, no Catar, após ter ajudado o Werder Bremen a garantir a promoção ao principal escalão de futebol na Alemanha, contribuindo com 19 golos e mais 10 desde agosto até à convocatória que saiu em novembro de 2022.

Apesar de ter internacionalizações pelos sub-18, sub-19 e sub-20, estreou-se pela seleção A apenas com 29 anos num jogo de preparação frente ao Omã, tornando-se o jogador alemão mais velho a estrear-se pela seleção em 20 anos.

Participou nos três jogos que a seleção germânica disputou nesse Campeonato do Mundo, no Médio Oriente, onde marcou dois golos, um deles frente à seleção espanhola e outro à Costa Rica. Foi um tiro que se ouviu na bancada.

“Lucke”, que em português significa falha ou lacuna, é a alcunha dada ao alemão pelo austríaco Arnautovic, que foi seu colega de equipa e que também está no Europeu, e tudo devido à falha que tem nos dentes.

Após ter feito 16 golos no campeonato em 2022/23, saltou nesse verão de 2023 para o Borussia Dortmund, onde chegou até à final da Liga dos Campeões em Wembley, onde acabou por sair derrotado contra o inevitável Real Madrid.

Füllkrug, apesar de se ter estreado na Bundesliga no seu primeiro ano de sénior pelo Werder Bremen, jogou durante vários anos na 2.ª Divisão alemã, em clubes como Furth, Nuremberga, onde se cruzou com o português Daniel Candeias, no Hannover 96, o clube da sua cidade, e finalmente no Werder Bremen.

O avançado do Borussia, para além de ter “Eye Of The Tiger” como música ideal para se focar antes das partidas, tem uma história que marca a sua carreira. Quando ainda era um jogador da formação do Werder Bremen, teve uma colisão com um colega de equipa que o levou a deslocar-se ao hospital para lhe ser retirado um dente… da testa.

A história do ponta de lança alemão, que até há data é um dos melhores marcadores do Campeonato da Europa com dois golos, poderá inspirar atletas a nunca desistirem dos seus sonhos. Afinal, sonhos tardios continuam a ser sonhos.

O próximo jogo da Alemanha é já este sábado, às 20h00, contra a Dinamarca, a contar para os oitavos de final do Euro 2024. O relvado do Westfalenstadion, em Dortmund, não tem segredos para ‘Lucke’.