Lord Bendtner, o rebelde que entre outras coisas marcava golos

A seleção dinamarquesa suspira por um avançado finalizador, algo pouco normal nesta seleção nórdica que sempre teve finalizadores de alto gabarito. Era o caso de Tomasson, o melhor marcador da história do país com 52 golos, Elkjaer Larsen (38), Michael Laudrup (37) e Nicklas Bendtner (30).

Este último, também conhecido no mundo do futebol como ‘Lord Bendtner’, apesar de só ter jogado uma fase final de Europeu (2012) e da sua seleção não ter alcançado a fase a eliminar, foi decisivo para a competitividade da Dinamarca no torneio. Marcou dois golos à seleção portuguesa (ao todo, marcou seis golos frente à seleção das quinas a contar para todas as competições) e assistiu na derrota frente à Alemanha.

Bendtner carregou o peso de ser o substituto do maior artilheiro da história, Jon Dahl Tomasson, que, como vimos, marcou os impressionantes 52 golos em 112 jogos. Apesar das polémicas que atrapalharam a sua carreira, quando jogava pela seleção, o avançado de 1,94 metros era decisivo: faturou 30 vezes.

Mas o ex-jogador de Arsenal e Juventus tinha um estilo de vida pouco avisado para um atleta de alta competição. Na conta somam-se castigos por ser apanhado a conduzir alcoolizado, um episódio em que gastou 470 mil euros em jogos do azar, uma agressão a um taxista, a quem partiu o maxilar, levando-o a ser condenado a prisão domiciliária.

Já dentro de campo, na derrota da Dinamarca frente a Portugal no UEFA EURO 2012, e após marcar, fez publicidade a uma marca de roupa interior ao mostrar parte das cuecas, o que lhe valeu uma multa de 100 mil euros e um jogo de castigo.

O dinamarquês contou em entrevista à revista “FourFourTwo” que, apesar de respeitar Arsène Wenger, no verão de 2013, chatearam-se após o treinador francês não ter permitido a sua saída.

“Wenger ligou-me e disse: ‘Desculpa, mas não podes ir’. Foi um duro golpe, porque tinha esperado a semana toda para ir embora. Insultei-o para o forçar a vender-me, mas não funcionou”, relatou o antigo camisola 11 da seleção dinamarquesa.

A seleção da Dinamarca joga este sábado, às 20h00, contra a seleção alemã no Euro 2024, um jogo a contar para os oitavos de final.

Uma coisa é certa: nenhum dos quatro avançados convocados por Kasper Hjulmund marcou nesta fase final da competição. Apenas o capitão Christian Eriksen e Morten Hjulmund faturaram nos primeiros três jogos da seleção nórdica.