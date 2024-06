​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. O silencioso aleijão na alma e uma referência a Baggio

A quotidianidade parece-me bem, como parecia a Auxilio Lacouture na Cidade do México, num dos livros de Bolaño. Em mês de Europeu, dias sem jogos são bizarros, indesejáveis como as piores chuvas, então bem-vinda bendita quotidianidade, mesmo que um dia acabe por inchar como uma exagerada bola de sabão e expluda, como notou Auxilio, sombra maternal de poetas.



Portugal tem trabalhado com os olhos na Eslovénia, a seleção que ofereceu a Martínez a primeira derrota, em março. Antes do treino de sexta-feira ouviu-se silêncio em honra de Manuel Fernandes. O estratosférico avançado falhou o Euro 1984 por lesão. Já imaginaram aquela turma com este senhor? A alegria não cabia nem num frasco imenso. Na ressaca destas dores que causam um aleijão na alma, Ribeiro Cristóvão escreveu sobre um “enorme vazio”.

Pepe revelou alguns truques para a eternidade e como devem, depois de uma derrota inesperada (ouviu ou viu a "Tertúlia Bola Branca"?), enfrentar este duelo de mata-mata, como diria Felipão. O defesa também falou nas estatísticas. Já se sabe quem é o árbitro para o jogo de segunda-feira, em Frankfurt. Este sábado temos um Dinamarca-Alemanha, uma bela desculpa para lembrar ‘Lord Bendtner’ e contar a história do avançado clássico do lado alemão. No outro jogo dos ‘oitavos’, os campeões europeus defrontam a bela Suíça, um jogo que não terá uma moeda enviada para os céus como em 1968. O comentador e analista Francisco Sousa conta-nos o que podemos esperar do dia.

🕹️ O futebol foi isto

Mais uma vez, perdoem o desvio (coincidente com a referência a Bolaño), só deu Copa América: o Brasil venceu o Paraguai e a Colômbia superiorizou-se à Costa Rica.

👾 Toooooooooor

Com o futebol longe do relvado, elogiemos o golo da federação espanhola que autoriza entrevistas dos seus futebolistas e assim estes deixam de ser meros robôs atrás de um objetivo patriótico. Eles pensam, explicam coisas, deixam desabafos e confissões. Quem diria? E mesmo assim mantiveram a baliza imaculada e somaram três vitórias. Talvez saiam destes exercício mais pessoas como as pessoas perante o olhar das pessoas.

🎙️ Cantilenas

“É muito difícil atacar contra uma equipa com 11 jogadores atrás da linha da bola e cabe-nos continuar a acreditar no processo”, reconheceu Pepe, em conferência de imprensa.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

“Baggio: ‘Tentei tratar bem a bola. Alguma vez lhe fiz dano, sobretudo quando partia os vidros de algumas janelas'”: uma entrevista intemporal (ainda que por correspondência) da “Líbero” a Roberto Baggio, por quem os italianos ainda suspiram. Este sábado a campeã italiana em título volta ao campo. Ah, Baggio nunca jogou um Campeonato da Europa.

🎲 O que vem aí

Itália-Suíça às 17h00, em Berlim

Alemanha-Dinamarca às 20h00, em Dortmund

