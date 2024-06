Pepe tem receita para a Eslovénia. "Simples. Concentração competitiva"

O defesa central Pepe espera “concentração competitiva” contra a Eslovénia, nos oitavos de final do Euro 2024.

O veterano, de 41 anos, não quis falar no futuro, agora que vai ficar sem contrato com o FC Porto, e reforça que o mais importante é o próximo treino e o próximo jogo, “bastante importante para nós e para o nosso país".

Sobre o segredo para a sua longevidade, Pepe responde sem hesitar: “A paixão que tenho pelo futebol. Já disse várias vezes que é um privilégio poder levantar-me e fazer o que mais gosto com muita concentração e competitividade, que é o que tenho. O amor que coloco em cada ação, tanto no treino como no jogo”.

Questionado sobre os três centrais, Pepe reforça que “o mais importante é que, quando atacamos contra uma equipa fechada, ter flexibilidade. Trabalhamos muito para isso”.

“É muito difícil atacar contra uma equipa com 11 jogadores atrás da linha da bola e cabe-nos continuar a acreditar no processo, continuar a trabalhar cada vez mais para poder encontrar os espaços que há no jogo e poder explorá-los da melhor maneira possível".

Portugal caiu para o “lado dos tubarões”, mas Pepe desvaloriza e lembra 2016: "Se eu pudesse escolher? Queria ser campeão outra vez. Com todo o respeito para as outras seleções, tanto de um lado como do outro, é isso que temos. Muito respeito. Sabemos que vai ser uma caminhada muito difícil, que vai ser duro, mas temos de estar todos juntos".

Já sobre a teórica nota artística, Pepe olha para as estatísticas: "Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver a estatística da fase de grupos. Portugal é das melhores seleções a nível estatístico. Essa nota artística... Desde o primeiro jogo aqui na Alemanha, como na última derrota, os adeptos estiveram sempre connosco. Contra a República Checa estivemos a perder quando não merecíamos e os adeptos continuaram a apoiar a nossa equipa. Se calhar foi essa confiança que fez com que pudéssemos ter dado a volta ao resultado. Contamos com os nossos adeptos, vamos dar o nosso melhor para poder eliminar a Eslovénia.

“Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, até pelo passado recente. É não voltar a cometer os erros que fizemos nesse jogo para podermos sair vencedores", acrescentou.

Portugal defronta a Eslovénia, na segunda-feira, nos oitavos de final do Euro 2024.