Os números e as curiosidades do Euro 2024: ninguém tem mais bola que os portugueses (que são dos que fazem menos faltas)

O primeiro dado serve para dar conta dos tempos em que vivemos: em 24 equipas que iniciaram o Euro 2024, continuam em prova 16. Ou seja, apenas oito seleções foram eliminadas.

Dito isto, avancemos para os números do Campeonato da Europa na ressaca da fase de grupos que ofereceu algumas surpresas, como o apuramento da Geórgia, a liderança da Áustria contra França e Países Baixos e a eliminação da Croácia.

Foram marcados 81 golos na primeira fase do Europeu (14 deles fora da área, hein? Amém). Analisando o relógio, o momento mais prolífico do torneio foi entre os 16 e 30 minutos, onde se celebraram 17 golos. A seguir, surgem os momentos iniciais do primeiro e segundos tempos: 13 golos entre 1-15 minutos e 12 entre 46-60.

A seleção mais goleadora, nestes três jogos iniciais, foi a Alemanha, a anfitriã, com oito golos. A seguir, surge a admirável Áustria (6) e Turquia, Suíça, Espanha e Portugal, com cinco golos.

Os alemães e os portugueses lideram o ranking da posse de bola (64.3%) – num total de 2070 e 1977 passes tentados, respetivamente –, à frente de Bélgica (55.7%), Croácia (55.3%) e França (54.3%). Nos passes completos, a seleção da casa também detém a liderança, com 93% de taxa de acerto, melhor do que a previsível Inglaterra, Espanha e Portugal, todos com 90%.

Ninguém atacou mais do que a seleção portuguesa (213), que se distancia dos alemães (207), belgas (174) e França (164).

Sem surpresa, sobretudo para a seleção de Roberto Martínez, a seleção que lidera nos segmentos defensivos é a Geórgia: 134 bolas recuperadas, 55 tackles e 20 defesas, aqui com Mamardashvili como enorme protagonista. Portugal está na terceira posição quanto a bolas recuperadas (126), juntamente com Croácia, e só atrás de Geórgia, como vimos, e Áustria (132).

Só a Espanha conseguiu superar a fase de grupos sem sofrer golos. França, Inglaterra e Bélgica mantiveram a baliza imaculada em duas jornadas.

As figuras

No que toca a destaques individuais, o surpreendente Mikautadze , o avançado da Geórgia, soma três golos e é o melhor marcador do torneio. O futebolista com mais assistências é Alexander Prass (2), o que ajudou a pressionante Áustria a construir coisas boas.

Com mais remates à baliza está Romelu Lukaku (7), o desafinado avançado da Bélgica, que já viu três golos serem-lhe anulados. A seguir, surgem Kylian Mbappé (6), Cristiano Ronaldo (5), Havertz (5) e Kevin de Bruyne (5).

Existem alguns jogadores que não falharam qualquer passe no Euro 2024, mas, porque uns fizeram poucos passes ou estiveram pouquíssimo tempo em campo, miramos só aqueles que tentaram pelo menos 20 passes. E aí o primeiro e mais afinado jogador da lista é Davitasvhili. O médio georgiano entregou 25 dos 26 passes que tentou. O português mais bem colocado, também beneficiando de jogar como central e com o campo todo à frente, está Danilo (84 passes completos em 87, ou seja 97% de taxa de acerto).

O famoso passador Toni Kroos lidera os passes completos. Foram 326 em 341 tentativas (95.7%). O alemão também é o jogador que fez mais cruzamentos (24), os mesmos que Eriksen (24). Pedro Neto é o primeiro português da lista, com 12 cruzamentos tentados.

No plano disciplinar, os mais faltosos até aqui foram o esloveno Cerin e o austríaco Posch, com nove faltas cometidas. Quem levou mais pancada (pelo menos merecedora do apito do árbitro), foi Kvaratskhelia (10). Vitinha é o primeiro compatriota que encontramos na lista, com sete faltas sofridas em 177 minutos.

Voltando ao coletivo, a Áustria, pela natureza pressionante do seu jogo, é o campeão das faltas (49), à frente de Espanha (46), Croácia (46) e Chéquia (42). Portugal cometeu 25 faltas. A Turquia foi a equipa que mais amarelos viu (16) e os checos somam dois vermelhos.