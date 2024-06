​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. Perguntas, perguntas e mais perguntas

A derrota com a Geórgia afetou o grupo? Martínez arrependeu-se da revolução? Ficou com mais ou menos opções válidas depois do experimentalismo? A ansiedade de Cristiano foi surpreendente? Foi um capitão digno? A fórmula dos três centrais ainda conta? João Neves e Palhinha foi uma boa opção? Portugal sabe ou não jogar contra seleções que defendem tão atrás? Faz sentido os titulares não terem tido qualquer minuto? António Silva está a servir de pára-raios a Roberto Martínez? Abre-latas de início resultaram?

Bom, isto e muito mais foi debatido na Tertúlia Bola Branca, gravada na quinta-feira ao final da tarde, com o jornalista Rui Viegas, os comentadores Francisco Guimarães e Francisco Sousa e ainda o escritor Miguel Lourenço Pereira, que nos deu uma rica perspetiva do futebol georgiano e esloveno.

Sem futebol e histórias como desculpas para bater tecla, Bola Branca oferece-lhe um artigo com os destaques e grandes momentos desta fase de grupos do Euro 2024 e outro com os números desta primeira etapa do torneio, com alguns detalhes curiosos.

🕹️ O futebol foi isto

O futebol de seleções só aconteceu na Copa América, na verdade: Uruguai goleou e os Estados Unidos perderam com o Panamá.

👾 Toooooooooor

O melhor golo do dia pertenceu a Phil Foden. Foi pai, abandonou o centro de estágios, foi ver o pequenote e regressou à Alemanha.

🎙️ Cantilenas



“O Lamine Yamal devia ser banido pelo que está a fazer com 16 anos!”, desabafou Ferrán Torres, em entrevista ao “The Guardian”.



💾 As nossas histórias



🔦 Uma sugestão

Sugerimos, por homenagem a Manuel Fernandes, um gigante que partiu nas últimas horas, que escute a edição das 12h45 de Bola Branca, para ouvir importantes depoimentos sobre a lenda sportinguista.



🎲 O que vem aí



Folga. Dia 29 há Suíça-Itália e Alemanha-Dinamarca.



Acompanhe os noticiários Bola Branca, as histórias e os relatos dos jogos de Portugal na Renascença. Saiba tudo sobre o Euro2024, resultados e atualizações diárias, em rr.pt.