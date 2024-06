​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. Porque é uma boa ideia estar feliz pelos georgianos

Vinha no carro, a caminho da rádio, e meti a tocar o último episódio do podcast de Simon Kuper e Mehreen Khan e percebi por que razão é mesmo muito OK estar mais feliz pelos georgianos do que triste pelos portugueses. Essa dupla do “Heroes & Humans of Football” entrevistou Khalida Popal, uma afegã que desafiou a ordem vigente naquele país destruído nos valores e harmonia pelos taliban, fundando a seleção feminina que não é reconhecida por ninguém, nem pela FIFA.



Muito antes disso, Khalida teve uma infância bonita em Cabul, apesar das teimosas guerras que fazem exatamente o que é suposto as teimosas guerras fazerem. Na escola, depois de jogar disfarçada de rapaz, criou uma equipa de meninas como ela. Jogavam às escondidas e a primeira regra era não emitir qualquer som. Até que uma vez não seguraram a alegria por um golo de uma delas e os homens que estavam do outro lado do muro treparam o muro, correram atrás delas, ameaçaram-nas e insultaram-nas e um deles sacou uma faca. E esventrou a bola.

A Geórgia saiu à rua depois da vitória contra Portugal, a maior que o país já testemunhou, até porque nunca havia estado num torneio destes. Antes, aquele território fazia parte da União Soviética e o homem que levou Khvicha Kvaratskhelia para o Lokomotiv Moscovo até disse, em tempos idos, que os georgianos eram os brasileiros do império. “Kvaradona” é um soldado obstinado dessa verdade. Os jogadores celebraram efusivamente. Nas bancadas regava-se a incredibilidade e aproveitava-se o desvio no guião. O povo, o tal que vai gritando pela aproximação à União Europeia e que tem uma bota no pescoço, viveu uma trégua e deu-se ao luxo de ser feliz sem problemas de consciência. É um momento especial.

Ninguém inveja viver o que outros que não vivem em paz vivem, mas nunca saberemos o que sentem ucranianos e georgianos quando entram em campo. Ou o que Khalida e outras meninas e mulheres um dia vão sentir. Cada um com as suas lutas e angustias. Se o futebol (que já é uma bela desculpa para ser feliz) foi trégua, se os representa, se lhes dá alegrias, que subam até aos puffs que estão instalados nas nuvens. Para os portugueses, como todos os negócios que crescem ou como os hábitos que se habituam, só importa se se ganha ou se perde. O que nos emociona, afinal?

Resumindo, já apurado em primeiro lugar, Portugal perdeu com a Geórgia, por 2-0, porque o coração esteve do outro lado. Já ouviu os golos do relato do Pedro Castro Alves? Os jogadores falaram num jogo “atabalhoado” e dizem manter a “cabeça limpa”. Martínez lembrou que não era preciso ganhar, mas, já agora, perder também não, certo? Os oitavos de final estão definidos, graças a empates e matemáticas várias. Como habitualmente, temos o texto-resumo da véspera e a opinião de Ribeiro Cristóvão.

Eslováquia 1-1 Roménia. Duda marcou para os eslovacos e pouco depois, de penálti, Marim empatou. As duas seleções apuraram-se para os oitavos.

Ucrânia 0-0 Bélgica. Os rapazes vestidos à Tintim não marcaram qualquer golo, como já acontecera com a Eslováquia. Mas este nulo bastou para deixar pelo caminho os ucranianos.

Chéquia 1-2 Turquia. Depois da hora, para deixar uma nação inteira a ferver, um golo meteu definitivamente os turcos nos oitavos do Euro 2024. Tosun resolveu, mas antes haviam marcado Soucek para os checos e Çalhanoglu, que fez um golaço.

Geórgia 2-0 Portugal. Com o primeiro lugar garantido, Martínez mexeu, a equipa não correspondeu e os georgianos que lutavam pela sobrevivência ganharam. Kvaratskhelia marcou primeiro, logo aos 93 segundos, e Mikautadze fez o 2-0. O segundo é o melhor marcador do torneio.

Çalhanoglu negou o que vem nos livros. Daquela zona, descaído para a esquerda, quase sempre se tenta o tal remate em arco, como Henry fazia. Ele não, ele cortou com o peito do pé e o efeito era indesejado porque fugia da baliza, mas quem sabe disto, sabe mesmo. Foi um golão.

“É o melhor dia na história do futebol da Geórgia. Sempre que existir 1% de chance, vamos acreditar”, garantiu Kvaratskhelia.

A festa dos georgianos no relvado e a travagem do eufórico “Kvaradona” quando se lembrou de, respeitosa e serenamente, ir cumprimentar o ídolo Cristiano Ronaldo.

Foooooooolga. Dia 29 há Suíça-Itália e Alemanha-Dinamarca.

