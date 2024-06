Turquia vence Chéquia e apura-se para os "oitavos" com os mesmos pontos de Portugal

A Turquia garantiu o apuramento para os oitavos de final do Euro 2024, esta quarta-feira, com uma vitória, por 2-1, sobre a Chéquia, na última jornada do grupo F. Ficou em segundo, em igualdade com Portugal.

A missão da Chéquia, que tinha de vencer para sonhar, complicou-se logo aos 20 minutos, com a expulsão de Antonín Barák.

A Turquia aproveitou a vantagem numérica para chegar à vantagem ao minuto 51, por intermédio de Hakan Çalhanoglu, mas os checos não se rendiam e empataram um quarto de hora depois, por Tomás Soucek.

Quando o encontro parecia encaminhado para o empate, os turcos voltaram a superiorizar-se aos quatro minutos de descontos, com um golo de Cenk Tosun.

Ainda houve tempo, aos 98 minutos, para mais uma expulsão: Tomás Chory viu o cartão vermelho e a Chéquia terminou o jogo com nove jogadores.

Com esta vitória, a Turquia assegurou o segundo lugar do grupo F, com os mesmos seis pontos de Portugal, mas desvantagem no confronto direto. A Geórgia fica em terceiro, com quatro pontos, e também passa aos oitavos de final. A Chéquia fica em último, eliminada, com um ponto.

Os turcos vão defrontar a Áustria, os georgianos a Espanha e os portugueses a Eslovénia.

