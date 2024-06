Patrick, c'est Schick!

Schick apontou cinco golos em cinco jogos no Euro 2020, que correu vários países do velho continente, e esteve na luta com Cristiano Ronaldo pela posição de melhor marcador do torneio.

A Chéquia – que era República Checa em 1996 quando Karel Poborsky eliminou Portugal com um chapéu a Vítor Baía – tem vivido nos últimos Europeus muito à base do rendimento (e dos golos) de Patrik Schick.

O Europeu em Portugal deixou um travo amargo nos anfitriões, mas foi bem doce para os checos que chegaram às meias-finais e, curiosamente, caíram aos pés daquele país que não nos apetece lembrar.

Há 20 anos, a República Checa tinha um grande lote de jogadores que jogavam bonito: Cech, Nedved, Rosicky, Poborsky, Smicer e Milan Baros, que até foi o melhor marcador do torneio, com cinco golos.

Estrearam-se em Aveiro: primeiro jogo, primeira vitória (2-1) diante da Letónia, com golos, na segunda parte, de Baros e Heinz.

Continuaram com um triunfo épico frente à Holanda (3-2), com remontada, assinada pelo gigante Koller, Baros e Smicer. Foi, seguramente, um dos melhores jogos do torneio, quiçá de sempre num Euro.

Os checos fecharam a fase de grupos imaculada, mesmo com vários dos habituais suplentes, com mais uma vitória contra outra “truta” do futebol mundial: a Alemanha (2-1), com mais um golo de Baros e outro de Heinz.

Já na fase a eliminar, no Dragão, os vikings dinamarqueses não tiveram hipóteses e perderam, por 3-0, contra uns checos intratáveis. Marcaram os habituais Koller e Baros, que bisou.

A República Checa estava a fazer um Euro invicto e surpreendente, mas a caminhada triunfal terminou nas meias-finais diante da Grécia. Não houve golos no período regulamentar, apesar do domínio checo, mas, no prolongamento, o defesa central Dellas colocou os gregos na final após um canto. A mesma “receita” que tramou os portugueses na final.

Apesar do “perfume” ofensivo que ficou na retina de todos os que têm mais de 30 anos, esta não foi a melhor participação de sempre da República Checa. Fechamos como começámos: de recordar que em 1996 – o tal Euro do chapéu de Poborsky a Portugal – a recente seleção foi finalista só derrotada pela Alemanha.