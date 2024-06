"Ou amas, ou odeias o Lukaku". O melhor marcador da história da Bélgica não é uma figura consensual

"Quando as coisas corriam bem, eu era o Romelu Lukaku, o avançado belga. Quando corria mal, era o Romelu Lukaku, o belga de origem congolesa", disse, num artigo assinado no " The Players' Tribune ".

Apesar dos números, Lukaku nunca foi um nome consensual no seu país: "Desde cedo que é um jogador que divide. Por muitos motivos: o primeiro é que vem do Anderlecht, e os jogadores de lá são olhados de forma diferente. Os adeptos do Standard Liège odeiam-nos e eles têm de se provar um pouco mais".

"Mexeu-se bem, rematou bem. A qualidade está lá e já provou que é mentalmente resistente. As pessoas recordam alguns momentos em que ele falhou em jogos importantes, mas os outros também falham. Tem espaço para melhorar ao longo do Euro", defende.

Na Bélgica, não há muitos dedos apontados a Lukaku, ainda que os 14 golos no apuramento tivessem aumentado a expectativa dos belgas. O azar bateu à porta e a expectativa mantém-se que o avançado da Roma ainda possa ser importante no torneio. "Ele marcou os golos, só foram anulados", diz Patrick Stein, jornalista da DAZN.

O Campeonato da Europa tem sido frustrante para Romelu Lukaku, o melhor marcador da história da seleção belga. O ponta de lança já colocou a bola no fundo da baliza em três ocasiões - que o tornariam o melhor marcador do torneio -, mas foram todos anulados.

Patrick Stein reconhece que "alguns comentadores tinham uma agenda contra ele". "Um jovem é fácil de se tornar um alvo para criticar e criou-se um ambiente negativo à volta dele", explica.

"O Lukaku sempre foi uma pessoa que divide as pessoas. Ou amas, ou odeias, não és indiferente", considera.

A passagem de Lukaku pela Serie A e pela Premier League comprovam a opinião do jornalista. Depois de ter chegado à final da Liga dos Campeões e ter jurado fidelidade ao Inter de Milão, recusou voltar ao clube meses depois. Os adeptos do Manchester United, Chelsea e do Everton também não guardam boas memórias do belga que já marcou mais de 300 golos pelos diferentes clubes.

Apesar dos golos anulados, a Bélgica venceu a Roménia na segunda jornada, mas ainda não tem apuramento garantido no grupo mais embrulhado do Euro. Todas as equipas estão empatadas com três pontos.



"A sensação é melhor agora depois do segundo jogo. O país ficou surpreendido e desiludido com a primeira derrota, porque fomos para a competição com outra esperança", aponta.

A dúvida surgiu, mas os belgas "não entraram em pânico". "Todos pensamos que poderemos apontar aos quartos de final e depois ver o que pode acontecer. Acho que é um objetivo realista", conclui.

A Bélgica pode vencer o grupo, ou ficar no último lugar. Um triunfo garante o apuramento e o primeiro posto se a Eslováquia não bater a Roménia. Uma derrota da Bélgica e uma vitória da Roménia empurra os belgas para o último lugar e a consequente eliminação do torneio.