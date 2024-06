Jogo "muito atabalhoado", mas "cabeça limpa" para a Eslovénia. As reações dos jogadores

Os jogadores da seleção nacional reconhecem os erros na defesa, a falta de esclarecimento no ataque e que as alterações tiraram coesão frente à Geórgia. No entanto, garantem que a derrota não afeta a confiança para defrontar a Eslovénia, nos oitavos de final do Euro 2024.

Pedro Neto: "Foi complicado, sabíamos que eles eram perigosos no contra-ataque mas não nos tira confiança. Fizemos uma boa fase de grupos, estivemos bem nos outros dois jogos. Neste tivemos as nossas oportunidades, logo à entrada da segunda parte podíamos ter feito dois golos. Eles são uma equipa que defende muito atrás. Estão todos aqui para ajudar, positivos e confiantes já para o próximo jogo."

Diogo Dalot: "Temos vindo a demonstrar que somos um grupo forte. Percalços vão sempre acontecer. Hoje sabíamos que eles estariam num bloco baixo, o que falhou foi fazer o que trabalhámos. Sempre precipitados no último terço, a procurar demasiado o último passe, a correr atrás do resultado a toda a hora, atabalhoámos muito o nosso jogo. Faltou manter a calma. As pessoas que não confundam o onze de hoje como algo dado, os onze de hoje trabalharam muito para estar ali, somos 26 jogadores. Os bons resultados podem acontecer ou não acontecer, mas sim, cabeça limpa para o resto da competição. Não poderia ser de outra maneira."

Danilo Pereira: "Sempre complicado comentar estes jogos. Não é para apontar dedos a ninguém, porque estamos aqui todos para ajudar, mas houve muitas mudanças e isso às vezes afeta a coesão, mas conseguimos sempre passar aos oitavos de final. Agora, é trabalhar duro, para estarmos melhores nos oitavos de final. Agora venha a Eslovénia, vamos estar muito melhores do que neste jogo."