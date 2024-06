Hungria ou Eslovénia? Ricardo Costa pede "cuidado e respeito" e lembra Marrocos

Contas feitas – ao contrário do que costuma acontecer –, os portugueses já estão a pensar para lá da fase de grupos. O jogo frente à Geórgia serve, apenas e só, para cumprir calendário, mas há quem peça o pleno de vitórias nesta primeira fase.

Em declarações a Bola Branca, o antigo internacional Ricardo Costa está à espera que Roberto Martinez mantenha o "núcleo duro" na última jornada.

"Por respeito à seleção da Geórgia, penso que [Roberto Martinez] vai colocar os melhores jogadores. Portugal joga sempre para ganhar e vai jogar com esse espírito para conseguir os três pontos, o pleno e seguir para os oitavos de final com mais coragem e confiança", adianta o antigo defesa central.

Hoje treinador dos sub-17 do FC Porto, Ricardo Costa não esquece o "marco importante" que é representar a seleção nas grandes competições, como aconteceu nos Mundiais de 2006, 2010 e 2014 e no Campeonato da Europa de 2012. A questão do tempo de utilização, para o antigo defesa, é secundária.

"Os minutos que se jogam não são importantes, mas sim os dias e semanas em que estão a tentar dar o máximo para que todos tenhamos sucesso", assegura.

Para além das contas finais do grupo, falta saber quem será o adversário nos oitavos de final e, ao que parece, será a Hungria ou a Eslovénia. Adversários sem a "grandeza ou história" de Portugal, mas dignas de aviso e Ricardo Costa com direito a uma lembrança de tempos recentes.

"Temos de ter cuidado e respeito. São seleções que, aparentemente, não metem medo, mas também vimos no Mundial do Catar que Marrocos era um outsider e complicou-nos a vida. São exemplos que temos de levar para o presente. Seja a Hungria ou a Eslovénia, temos de respeitar, preparar o jogo como se fosse uma Espanha ou uma França", avisa.

Para Ricardo Costa, esta seleção "tem a capacidade e a qualidade" para ir, pelo menos a uma meia-final neste Europeu, tal como aconteceu em 2006 no Campeonato do Mundo e com o mesmo quartel-general da Alemanha. O central esteve lá e guarda boas memórias de Marienfeld.

"É um paraíso para o treino e de estabilidade emocional. Os funcionários tentam não falhar com nada para que os jogadores se sintam em casa. É um lugar perfeito. Se olharmos pelas janelas dos quartos conseguimos ver os adeptos horas e horas à espera para conseguirem um autógrafo. É uma força extra", explica Ricardo Costa a Bola Branca.