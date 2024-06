Giorgi Mamardashvili, a muralha georgiana que encanta a Europa

*veja os resultados, as contas dos grupos e as estatísticas dos jogadores

Um dos destaques do Euro 2024 é Giorgi Mamardashvili. O guarda-redes da Geórgia, de 23 anos, bateu no passado sábado, frente à Chéquia, com 11 defesas, o recorde de maior número de paradas em 45 minutos num Europeu, causando alarido um pouco por todo o continente.

Formado no clube mais titulado do futebol georgiano, o Dínamo Tbilisi, Mamardashvili transferiu-se em 2021 para o Valência para jogar na equipa B. No entanto, não demorou muito a convencer o então técnico da equipa 'ché', José Bordalás, e estreou-se frente ao Getafe, contando já com exatas 100 partidas pelo Valência.

Para além de se ter formado no Dinamo Tbilisi, a muralha georgiana jogou por empréstimo no Metalurgi Rustavi e no Lokomotiv Tbilisi, por empréstimo, antes de rumar ao campeonato espanhol.

A seleção de Kvicha Kvaratskhelia e Giorgi Mamardashvili chega à última jornada da fase de grupos com a hipótese de fazer história e passar aos oitavos de final. Para isso, terá de vencer Portugal, garantindo no mínimo o terceiro lugar, no jogo que se realizará esta quarta-feira, em Gelsenkirchen.