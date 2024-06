​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. O avançado e o orgulho mais frágil do balneário

Lembro-me bem de olhar para ele, curvado, quase a beijar a relva como quem está sem espinha, a tapar o rosto sofrido com as mãos e encostado a Thierry Henry. Naquela ressaca imediata do Croácia-Bélgica para o Mundial 2022, no Ahmed bin Ali, Romelu Lukaku apoiava-se no adjunto de Roberto Martínez para, em surdina, pedir perdão à nação. Um avançado triste, qual engenheiro de obras falhadas, é como uma criança devastada. São sempre os orgulhos mais feridos num balneário.



O Eduardo Soares da Silva contou a história dele aqui na Renascença e foi ouvir um jornalista belga, que garante: “Ou amas, ou odeias”. Um rapaz, falador de tantas línguas como o papa, que tem 85 golos em 117 jogos pela seleção não é consensual. Foi o melhor marcador da fase de apuramento para o Euro 2024, à frente de Cristiano Ronaldo, e agora só não o é no torneio que vamos testemunhando porque já leva três golos anulados.

Também o Carlos Calaveiras escreveu sobre um fantástico avançado na ressaca de um dia de loucos, com a bela Áustria de Rangnick a bater os Países Baixos e a França a tropeçar, acabando o grupo em segundo lugar (ou seja, austríacos em primeiro). O melhor mesmo é dar uma olhadela no resumo diário do comentador e analista Francisco Sousa.

Esta quarta-feira voltamos a ter Portugal em campo contra a Geórgia de Willy Sagnol, que, caso os jogadores precisem de aquecer o sangue, era o lateral francês no jogo da meia-final do Mundial 2006. Na verdade, é a Geórgia de Khvicha Kvaratskhelia e sobretudo de Giorgi Mamardashvili, a muralha que encanta a Europa. Na habitual conferência de imprensa, João Félix negou problemas com Martínez, que anunciou Diogo Costa e Cristiano Ronaldo no 11 para esta noite (se quiser recorde a “Tertúlia Bola Branca”, onde se antecipou esse mesmo cenário). Já agora, sabia que a seleção nacional terá pela frente (à partida), nos oitavos de final, uma das principais vítimas do capitão?

🕹️ O futebol foi isto

Dinamarca 0-0 Sérvia. Não é daqueles jogos que fiquem na memória coletiva, rezam as crónicas. Morten Hjulmand jogou 77 minutos e levou um amarelo. Apesar deste cinzentismo todo, os dinamarqueses, muito longe da magia da ‘danish dynamite’, acabaram o grupo em segundo, atrás dos ingleses.

Inglaterra 0-0 Eslovénia. Não há volta a dar, esta seleção inglesa não quer nada com a emoção e a qualidade da Premier League. As dificuldades estão aí, mas há sempre margem para crescer. Já se viu Foden em terrenos interiores e Cole Palmer estreou-se, tal como Anthony Gordon.

Países Baixos 2-3 Áustria. Pois é, a ideia de Ralf Rangnick entusiasma e os jogadores estão entusiasmados. Bater os futebolistas da terra de Johan e acabar o Grupo F à frente de neerlandeses e franceses não é um acaso, certamente.

França 1-1 Polónia. Uma surpresa já com Kylian Mbappé em campo, que até fez o golo dos franceses de grande penalidade. Robert Lewandowski empatou da mesma maneira. O segundo lugar do grupo para os rapazes de Didier Deschamps surpreende e já se perspetiva um Portugal-França nos quartos.

👾 Toooooooooor

Cody Gakpo. O primeiro toque na bola foi para tirar da frente um defesa e depois colocou, com classe, no poste mais distante da baliza austríaca. Ou seja, este senhor do Liverpool, nas fases de grupos deste torneio e do último Mundial, soma cinco golos em seis jogos. Pé quente.

🎙️ Cantilenas

“Fomos recompensados pela exibição corajosa e enérgica”, defendeu Ralf Rangnick, um dos homens do momento no Euro 2024.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

Agora que a Áustria está definitivamente na moda, recomendamos esta entrevista ao “El Mundo” de Grillitsch, o '10' que tinha Rivaldo como ídolo: “O que mais me impressiona é Kroos”.

🎲 O que vem aí

Eslováquia-Roménia às 17h00, em Frankfurt

Ucrânia-Bélgica às 17h00, em Estugarda

Chéquia-Turquia às 20h00, em Hamburgo

Geórgia-Portugal às 20h00, em Gelsenkirchen

