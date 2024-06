​A emoção da Áustria encostada à esquerda, o aborrecimento da França e do Grupo C (o dia 12 do Euro)

*veja os resultados, as contas dos grupos e as estatísticas dos jogadores

A organização defensiva eslovena e o aborrecimento à la Southgate



Não foi bonito o nível exibicional da Inglaterra nesta fase de grupos. Apesar de ter terminado em 1º lugar, a equipa de Southgate só teve um período de superioridade evidente e controlo de jogo face a um adversário (1º tempo ante a Sérvia). Tudo o resto, foi de uma pobreza confrangedora, com uma incapacidade de rentabilizar o muito talento de um plantel preenchido com alguns dos melhores jogadores da temporada no futebol europeu. Para a partida com a Eslovénia, Southgate deixou cair Alexander-Arnold para lançar Conor Gallagher no onze e até procurou ensaiar durante a 1ª parte trocas ocasionais entre Foden e Bellingham, com o criativo do Man.City a passar pelo corredor central. Esteve na melhor jogada dos ingleses nos 45 minutos iniciais, que terminou anulada por fora-de-jogo.

Tirando isso, as aproximações de Rice aos três quartos do campo trouxeram os melhores minutos ingleses, enquanto Kane criou uma das melhores ocasiões, mas viveu demasiado tempo fora da área - e sem oferecer apoios valiosos ou passes de rutura determinantes. Para a 2ª parte, o selecionador lançou Mainoo para dar outra conjugação entre pressão e passe na comparação com Gallagher e estreou Cole Palmer - que esteve perto de faturar, na sequência do melhor lance do encontro, com os suplentes Gordon e Mainoo a combinarem no corredor central e Kane a servir o craque do Chelsea para um remate desperdiçado.

Já a Eslovénia foi fiel a si mesma. 4-4-2 compacto, com algum atrevimento inicial, entre os movimentos de rutura de Šeško, a incorporação por dentro do lateral Karničnik e o critério com e sem bola dos médios Gnezda Čerin-Elšnik. Com o passar dos minutos, foi sendo mais evidente o recuo em campo, fazendo gala de uma das organizações defensivas mais robustas do torneio, sem qualquer sofrimento. Foi também fundamental o trabalho de pressão de Šporar adiante, em mais um encontro que a dupla de centrais Drkušić-Bijol se voltou a impor com segurança (sentido posicional e superioridade na defesa da área). Oblak é o líder dentro de campo, mas o selecionador Matjaz Kek é mesmo a principal figura desta Eslovénia.

O caos sérvio não provocou a surpresa - mesmo com a falta de pujança dinamarquesa

O desfecho deste grupo foi inacreditável (a decisão até ao mais ínfimo critério de desempate foi «hitchcockiana»), mas acabou por não surpreender. A Sérvia de Dragan Stojković foi igual a si mesma, perdida entre as dúvidas e anseios do selecionador, que optou por uma equipa preenchida a médios-centro, com pouco arrojo e falta de identidade neste registo tático. A incoerência (deu um remate na primeira parte) foi corrigida ao intervalo. Tadić e Jović foram lançados aí, mais tarde entraram Vlahović e Sergej Milinković-Savić, que dispôs da melhor chance já no fim. Sendo obrigatória a vitória, só o assumiu demasiado tarde, carregando a área com centrais, insistindo em cruzamentos e no potenciação do jogo aéreo. Tudo sempre feito à pressa, no meio do caos e sem a mínima ponderação.