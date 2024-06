Uma viagem até àquele 'danish dynamite' 5-0 Jugoslávia de 1984: "Foi uma das equipas mais populares e queridas que o futebol teve"

Eram eletrizantes. Corriam para a frente como touros mas com a elegância de uma bailarina galardoada. A pradaria do Stade de Gerland, em Lyon, transformou-se num jardim pulverizado com a fragrância do paraíso.

Estávamos a 16 de junho de 1984, na segunda jornada do Grupo 1. A Dinamarca do revolucionário Sepp Piontek perdera na estreia contra a anfitriã França, com golo de Michel Platini, mas pior que isso perdeu, por lesão, Allan Simonsen, o ‘bola de ouro’ que trazia fama ao grupo. Desta vez, diante dos nórdicos estavam os jugoslavos, uma terra com futebolistas especiais.

“Se para nós, portugueses, o Europeu de 84 vai ser sempre o de Chalana, Jordão e desse mítico jogo com a França, a grande surpresa e a grande figura, excetuando os campeões franceses, foi a Dinamarca”, conta a Bola Branca o escritor Miguel Lourenço Pereira, autor de livros como “Bring me that horizon” e “Sueños de la Euro”, precisamente sobre este torneio. “Esse jogo antecipou o que seria uma década dourada que culminaria com o título europeu de 92.”

O apuramento para o Euro 1984 já havia sido surpreendente, a Dinamarca deixou pelo caminho a Inglaterra. Naquela tarde de junho os touros bailarinos mostraram como se joga futebol. Olharam para a frente, até descurar a defesa, mas o que fizeram com a bola pertence à coletânea dos poemas não escritos com espírito de ficção científica.

Ping, ping, ping, tac, tac, tac. Ora se viam toques de calcanhar, ora tabelas, seja com a cabeça, com a peitaça, com o pé dominante, com o outro que era mais curioso. Correrias e mais correrias, trocas de posição, zero cordas invisíveis, ninguém e nada poderia segurá-los. Surgiam ali feras que iam marcar esta dourada década do futebol dinamarquês. Há somente 10 anos era um futebol semiprofissional, lembra o escritor ouvido por Renascença.

Havia Preben Elkjaer Larsen, Frank Arnesen, Soren Lerby e, abençoado seja, Michael Laudrup, que se mostrava no maior palco. Estava enfiado na camisola 14 de uma das fardas mais bonitas já olhadas e babadas. Era tão bonita a vestimenta que, como diz uma jornalista da nossa praça, podia facilmente levar-se a um baptizado. Até esteticamente batiam com a cabeça nas nuvens.

“Com a ausência de Simonsen, todos imaginavam que eles seriam eliminados facilmente, mas aconteceu o contrário no jogo seguinte”, conta Lourenço Pereira. “Viu-se uma vitória absolutamente histórica e esmagadora contra uma seleção repleta de talento, com muitos jogadores a fazerem a transição da importante geração jugoslava dos anos 70 para aquela que, no final da década, ia despontar com o título europeu do Estrela Vermelha. Era sobretudo uma Jugoslávia com um pedigree que a Dinamarca não tinha.”