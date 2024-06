​Quando Shearer ficou 21 meses sem marcar pela seleção (e o ketchup meteu-se no bigode de um português)

O antigo avançado do Newcastle está nas bocas do povo porque ele, Alan Shearer, e Gary Lineker criticaram Harry Kane e a prestação dos jogadores ingleses no Euro 2024. Tornou-se um assunto nacional. Kane foi questionado, numa conferência de imprensa, sobre o assunto e defendeu o grupo, lembrando os veteranos que devem ter outra postura e que também não ganharam nada pela seleção. Bom, 1966 já lá vai… Os dois antigos futebolistas alertaram que Harry Kane, o homem que vive uma das maiores maldições do futebol (zero títulos conquistados), tem pouca influência no jogo da equipa de Southgate, o selecionador que vai tremendo na cadeira. Depois da resposta de Kane, Lineker e Shearer voltaram a morder o assunto, num tom porreiro diga-se, e explicaram que a função deles é comentar e avaliar. Mas também entenderam as palavras de Kane. Afinal, “também ali estivemos como capitães de Inglaterra, sentar em frente dos jornalistas quando não jogámos bem”.

Alan Shearer sabe mais do que isso, sabe perfeitamente a que sabe o gostinho vazio da agonia de não marcar golos. O poderoso avançado ficou 21 meses sem fazer as redes abanar, o que levou muitos a questionar a sua titularidade no Euro 1996, em casa. Terry Venables segurou-o. “Eu continuava a marcar no Blackburn, acho que fiz 37 golos, mas por alguma razão não conseguia marcar pela Inglaterra”, desabafou no “Match of the day”, com Micah Richards e Gary Lineker. “Iam ao poste, à barra. Afeta-te sempre. Tens de acreditar que isso vai mudar. Está sempre na tua cabeça, quando acordas, quando te vais deitar. É o que é, é a tua vida. ‘Meu deus, isto vai mudar alguma vez?’, pensei. Os outros avançados, via-se bem, olhavam para mim a pensar ‘como é que este ainda está a jogar?’.” Foram quase dois anos sem um golo pela seleção, que não jogou um apuramento rumo ao 1996 porque era em casa. Ou seja, os falhanços e o desacerto deram-se em jogos particulares. Talvez este 'killer' não goste de jogos a feijões. E lá estava ele na equipa titular naquele 8 de junho de 1996, no Wembley, contra a Suíça de Artur Jorge, para o arranque do Campeonato da Europa. Seaman, Gary Neville, Tony Adams, Southgate (hello, sir), Stuart Pearce, Paul Ince, McManaman, Gascoigne, Darren Anderton, Sheringham e Alan Shearer. Seiscentos e trinta e nove dias depois, o avançado que estava em trânsito do Blackburn para o Newcastle marcou mesmo. O passe de Paul Ince foi uma delícia, rasgou a defesa helvética toda. O número 9, que até tinha Sheringham ao lado (tipo Cristiano e Bruno Fernandes), disparou uma bala contra a baliza de Marco Pascolo.