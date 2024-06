Dois nulos, três vencedores. Inglaterra, Dinamarca e Eslovénia eliminam Sérvia e Croácia

Ficaram quase todos felizes, esta terça-feira, com os dois nulos registados na última jornada do grupo C do Euro 2024. Inglaterra e Eslovénia, e Dinamarca e Sérvia empataram a zeros entre si, o que permitiu a ingleses, eslovenos e dinamarqueses avançar para os oitavos de final e eliminou os sérvios, além de significar a machadada final nas esperanças da Croácia, do grupo B, de seguir em prova.

Em Colónia, a Inglaterra teve muita posse de bola (74%) e rematou 12 vezes, contra apenas uma da Eslovénia, mas nada serviu para desfazer o nó. Bukayo Saka até meteu a bola na baliza de Jan Oblak aos 21 minutos, no entanto, o lance foi rapidamente invalidado por fora de jogo.

Em Munique, o jogo foi mais dividido. Embora a Dinamarca tenha feito o dobro dos remates da Sérvia (dez contra cinco), só uma vez acertou com a baliza, contra uma da seleção adversária. Ainda assim, ninguém abriu o marcador e, pela primeira vez na sua história, os nórdicos conseguiram apurar-se para a fase a eliminar de dois Europeus consecutivos. Já os sérvios perderam a oportunidade de se salvar da eliminação.

Esta é, também, a primeira vez que a Eslovénia passa ao "mata-mata" - em 2000, a única participação anterior, não passou da fase de grupos.

A Inglaterra apura-se em primeiro lugar, com cinco pontos, contra três da Dinamarca, segunda classificada, e três da Eslovénia, que já sabe que é um dos quatro melhores terceiros - com isto, elimina a Croácia, que tinha terminado o grupo B também em terceiro, mas com apenas dois pontos.

Dos três, só a Dinamarca sabe quem terá pela frente nos "oitavos": a Alemanha, anfitriã e vencedora do grupo A. Já a Inglaterra escapa ao lado do quadro que tem Espanha, Alemanha, Portugal e França.

A Eslovénia até pode acabar por defrontar Portugal. Para isso, terão de seguir em frente, também, os terceiros dos grupos D (confirmado), E e F. Caso contrário, a equipa das quinas medirá forças com a Hungria.