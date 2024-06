Diogo Costa, Ronaldo e mais nove. Martínez leva Geórgia e "integridade" do Euro a sério

Roberto Martínez rejeita falar de "revolução" no onze inicial frente à Geórgia, porque a ideia é manter a competitividade da equipa, ganhar o terceiro e último jogo da fase de grupos e, apesar de Portugal já estar apurado para os oitavos de final, proteger a "integridade" do Euro 2024. Por isso mesmo, mantém, pelo menos, dois jogadores no onze titular: Diogo Costa na baliza e Cristiano Ronaldo na frente de ataque.

Embora a seleção portuguesa já tenha fechado as contas, Geórgia, Turquia e Chéquia ainda lutam por um lugar (ou dois, dependendo dos resultados dos restantes grupos) nos "oitavos". Em conferência de imprensa de antevisão da partida de quarta-feira, Martínez frisa que Portugal vai preparar o jogo "para ganhar" e "continuar a crescer".

Também refere que Francisco Conceição, amarelado por ter tirado a camisola após marcar o golo da vitória frente à Chéquia, tem "tem muitas, muitas opções de jogar". Contudo, não revela se será logo de início.

O Geórgia-Portugal tem pontapé de saída marcado para quarta-feira, às 20h00, em Gelsenkirchen. Conta com relato em direto da Alemanha e acompanhamento ao minuto na Renascença, na app e em rr.pt.

Revolução no onze inicial: "Preparámos o jogo para ganhar. É um jogo muito importante. A integridade do torneio é essencial, o resultado vai decidir quem se apura. A Geórgia fez um torneio muito interessante, no último jogo com a Chéquia tiveram oportunidade de ganhar, esteve muito bem com a Turquia. É essencial continuar a crescer. Não gosto de falar de revolução no onze inicial, porque todos são jogadores importantes. O Diogo Costa vai estar na baliza, porque não gosto de rotações na baliza, os guarda-redes são uma equipa dentro da equipa. Precisamos, num torneio tão curto, do Diogo Costa com boas relações e ligações com a equipa. Acredito que o José Sá e o Rui Patrício estão preparados, por isso não preciso de rodar na baliza."

Francisco Conceição já viu um amarelo: "Não pode influenciar. É um cartão amarelo, mas eu entendo a celebração, no lugar dele acho que faria o mesmo. Não faz parte do que o Chico faz no terreno de jogo. É um jogador vertical, agressivo com bola, mas não é um problema. O Chico tem muitas, muitas opções de jogar amanhã."



Gerir jogadores que ainda não somaram qualquer minuto: "Não há fricção. A seleção é o momento mais importante da carreira de um jogador. Todos os jogadores querem jogar, mas também têm consciência de que são todos muito importantes e que se nós, como nação, queremos ganhar, precisamos todos de ajudar a seleção. No relvado, no treino, fora de campo. O nível de treino está a ser incrível. O João [Félix] quer jogar, mas está preparado. Estou a avaliar a atitude, o trabalho, o compromisso, e posso dizer que todos os 26 jogadores têm o mesmo."

Cristiano Ronaldo: "Amanhã o capitão vai estar no onze inicial, porque é importante. Ele chegou, jogou um jogo de preparação. Fez uma época consistente. É importante ele em todos os jogos ter minutos, para manter o ritmo competitivo não é bom parar e depois reativar em seis dias."

Invasões de campo em busca de Ronaldo: "Ele é um jogador experiente, tem mais de 20 anos na seleção, conhece muito bem os adeptos, não só os da seleção mas também os de futebol. Mas espero que não haja mais invasões, porque é perigoso, não dá bom nome ao futebol e é uma parte do futebol que não queremos ver."

Pepe: "Todos os jogadores têm uma gestão individual. A idade não faz parte dos parâmetros, não faria sentido num torneio curto. Fazem parte lesões, minutos e o que foi a época."

Nuno Mendes, Diogo Jota e Gonçalo Ramos: "Os três jogadores estão aptos para o jogo de amanhã, mas ainda não podem jogar 90 minutos, porque só fizeram um treino. Mas clinicamente, estão aptos."

Na Bélgica também teve terceiro jogo da fase de grupos "a feijões" e só manteve no onze o guarda-redes e o ponta de lança: "A experiência é importante. Tive a situação no Euro 2020, também no Mundial 2018. É importante gerir a situação em função do balneário, todos os jogadores e balneários são diferentes. A gestão é diferente, individual, mas a minha experiência mostra que é importante manter o guarda-redes e crescer como equipa. E o foco é ganhar. Não é que todos os jogadores joguem, gerir um balneário. Não, é ter uma equipa competitiva que mostre que todos os jogadores querem e podem jogar."

João Félix será titular? "Não posso dizer mais jogadores porque ainda não falei com eles. João Félix é um jogador de nível mundial, no jogo por dentro tem uma qualidade superlativa. Eu gostaria que os jogadores que ainda não jogaram quando ainda entrarem mostrem que ainda acreditam e que têm o apoio do balneário para ter um bom desempenho. Temos de ter a parte psicológica muito forte. Acredito em todos os jogadores, mas só podem começar 11."

Geórgia: "A Geórgia surpreendeu-me pelo nível com que chegou ao Europeu. Tem capacidade defensiva e para contra-ataque, e jogadores individuais de um nível fantástico."

Vitinha: "O Vitinha é um jogador jovem, que teve uma época muito importante na sua carreira. O que ele fez na Liga dos Campeões mudou a forma de jogar e a personalidade do Vitinha nos jogos importantes. Vi um Vitinha novo, que está preparado para a responsabilidade pela seleção. No primeiro jogo amigável, contra a Finlândia, vi o melhor Vitinha do nosso período na seleção."