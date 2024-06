De pernas para o ar. Áustria empurra França para segundo e Países Baixos para terceiro

Áustria em primeiro, França em segundo e Países Baixos em terceiro. Assim termina, de forma surpreendente, o grupo D do Euro 2024, depois de os austríacos terem batido os neerlandeses, por 3-2, e de os franceses empatarem (1-1) com a Polónia, na última jornada, esta terça-feira.

O jogo em Berlim começou a correr mal para os Países Baixos aos seis minutos, quando Donyell Malen introduziu a bola na própria baliza. A abrir a segunda parte, Cody Gakpo empatou com um remate em arco, na sequência de um contra-ataque, no entanto, 12 minutos depois, Romano Schmid apareceu sozinho na área para devolver a vantagem à Áustria com um cabeceamento à peixe, após um cruzamento da esquerda.

Ao minuto 75, cruzamento da esquerda, desvio e Memphis Depay recebeu na coxa, antes de atirar para o empate. Contudo, cinco minutos mais tarde, Marcel Sabitzer desmarcou-se na meia esquerda da área, sentou o defesa e, mesmo com pouco ângulo, fez o golo da vitória austríaca.

Polónia despede-se com um ponto

Em Dortmund, também se produziu uma surpresa. Aos 55 minutos, Ousmane Dembélé foi derrubado na área e, na cobrança do penálti, o regressado Kylian Mbappé, de máscara, fez o 1-0 para a França.

Vinte minutos depois, foi a vez de Karol Swidesrki cair na área, em falta. Chamado à marca dos 11 metros, Robert Lewandowski até permitiu a defesa a Mike Maignan. Porém, o lance teve de ser repetido e, à segunda, o capitão conseguiu dar o primeiro (e último) ponto à Polónia.

Contas feitas, a Áustria vence o grupo D, com seis pontos, contra cinco da França, segunda classificada, e quatro dos Países Baixos, que também se apuram para os oitavos de final, como um dos melhores terceiros do Europeu. A Polónia termina na última posição, com um ponto.

Esta disposição é, à primeira vista, prejudicial para Portugal, uma vez que leva a que a equipa das quinas, mais as candidatas Espanha, Alemanha e França fiquem todas do mesmo lado do quatro da fase a eliminar.