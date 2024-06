Empate da Itália apura Inglaterra, Países Baixos e França

A Itália qualificou-se para os oitavos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao empatar 1-1 com a Croácia, 'atirada' para o terceiro lugar, num resultado que também apurou Inglaterra, Países Baixos e França.

No fecho do Grupo B, um golo de Luka Modric, aos 55 minutos, um depois de falhar um penálti, deu vantagem aos croatas, mas, aos 90+8, os campeões em título restabeleceram a igualdade, graças a um golo do suplente Mattia Zaccagnia.

A Espanha, que já estava apurada, venceu por 1-0 a Albânia, que ficou no quarto posto (um ponto) e foi eliminada, graças a um golo de Ferran Torres, aos 13 minutos, e venceu o grupo com o pleno de nove pontos, contra quatro da Itália e dois da Croácia, que dificilmente será um dos quatro melhores terceiros.

Tendo em conta que a Croácia foi terceira do Grupo B com dois pontos, depois de a Hungria fechar como terceira do A com três, Inglaterra (Grupo C) e Holanda e França (ambas do Grupo D), todos com quatro, selaram o apuramento no 'sofá', uma vez que, nos seus agrupamentos, serão, no mínimo, terceiros.