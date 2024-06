Diogo Costa. “Ganhar e jogar bem”, mesmo que não jogue

O guarda-redes Diogo Costa diz que “o mais importante” é “ganhar à Geórgia e jogar bem”, mesmo que seja outro a defender a baliza.

O selecionador "já admitiu que seria um novo número um. Tal como já disse aqui, o respeito que tenho pelo [José]Sá e pelo Rui [Patrício] é enorme, estou sempre a representá-los dentro de campo. Mas ainda não disse. O mais importante é ganharmos em campo."

Em conferência de imprensa, o guardião do FC Porto reforça que “há amizade neste grupo”.

“Claro que cada um tem a sua ambição em jogar e dar o seu contributo em prol da Seleção. Mas sabemos que o mais importante é que a Seleção ganhe. Há uma amizade bem sólida entre nós e é isso que vai dar-nos muita força para o Euro."

Diogo Costa está no primeiro Euro, mas já esteve num Mundial e reconhece que nem tudo correu bem nessa altura.

"Sim, é verdade que o Mundial da minha parte não foi o melhor que fiz. Espero ter aprendido com todos os erros. Do meu lado posso garantir trabalho e contribuir da melhor maneira."

Pepe brilhou pela equipa das quinas, apesar dos 41 anos, e Diogo Costa não tem dúvidas: “Pelo jogo que fez contra a Turquia, [Pepe] está mais do que provado que está preparado para continuar e ao mais alto nível."

"Temos tido uma equipa muito sólida defensivamente. A equipa está muito unida e isso é um dos motivos que faz com que a bola não chegue tantas vezes à nossa área. Esses momentos defensivos, que não têm acontecido muito, é algo que prova o bom desempenho da nossa equipa”, acrescentou.

Um dos elementos da equipa técnica de Roberto Martínez e o guarda-redes Ricardo que, há 20 anos, brilhou no Euro 2004, até com defesas sem luvas.

“Ainda não falámos sobre isso. Mas da minha parte é sempre um privilégio partilhar momentos únicos com o Ricardo. Que me passe sempre todos os conselhos para defender penáltis. Mas acho que será sempre com luvas... (sorriso)"

Este domingo foi um dia de descanso da Seleção e os familiares dos jogadores puderam juntar-se ao grupo por algumas horas.

"Estar com a família é sempre muito bom. Ajuda-nos a aliviar um pouco o contexto de estar cá e a pressão dos jogos. A família é sempre o nosso suporte. É uma felicidade recebê-los e será sem dúvida uma motivação para todos nós", referiu Diogo Costa.

Portugal vai defrontar a Geórgia na quarta-feira, na terceira jornada da fase de grupos do Euro 2024. A equipa das quinas já está apurada para os oitavos de final no primeiro lugar.

[em atualização]