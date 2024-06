Atualização. Varga já foi operado

Após vários exames, Varga foi operado. A informação foi confirmada pela mulher e pelo pai do atleta nas redes sociais.

Depois de ter perdido os sentidos e sido atendido no relvado, foi depois transportado para a hospital, com várias fraturas na cara.

O jogador saiu de maca, durante a partida contra a Escócia, para a terceira jornada da fase de grupos do Euro 2024, depois de ter ido à bola e chocado com o guarda-redes Gunn.

A mulher do jogador partilhou uma publicação no Instagram de mãos dadas com o futebolista e uma mensagem de agradecimento.

“Obrigada pelas vossas mensagens amáveis e de apoio. O Barni já passou pela cirurgia. Está a precisar de um pouco de descanso, mas vai ficar bem”, escreveu Laura Skrapits, em húngaro.

Não é ainda conhecido o tempo de paragem, mas a federação húngara adianta que o jogador deverá ter alta na quarta-feira.