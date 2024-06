​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. Hey Bellingham, take a sad song and make it better

Há seleções assim, sem aura. A Inglaterra, apesar de ter futebolistas tremendos (e de contar já quatro pontos no Euro 2024), teima em jogar com o travão de mão e não encanta vivalma. Harry Kane, Phil Foden, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Trent Alexander-Arnold, Declan Rice, etc, etc. Nada mau, hein?



Campeonatos da Europa com grandíssimos futebolistas ingleses não é raro. Em 2000, para não irmos aos Gascoignes e Linekers e Waddles da vida, havia Beckham, McManaman, Scholes, Shearer e Owen. Em 2004 já se tinham juntado Rooney, Lampard e Gerrard. Porém, em 2008 nem se qualificaram para o torneio. Resumindo, as melhores prestações em Europeus viveram-nas em 1968, 1996 (terceiros lugares) e 2020, como finalista derrotado em Wembley.

Na véspera de os britânicos voltarem ao relvado, a Inês Braga Sampaio foi tentar perceber o que está a acontecer com a seleção inglesa e conversou com um jornalista britânico para o efeito. Kane veio a público defender o grupo depois de questionado sobre as palavras mais ligeiras de Gary Lineker no seu podcast. Haverá esperança, apesar da pressão e desespero? O mundo está à espera que Jude Bellingham, o prodígio do Real Madrid, vire as coisas ao contrário com aqueles pés jeitosos.

Domingo trouxe-nos ainda algumas novidades. Bernardo Silva é o jogador que mais quilómetros percorreu até agora, UEFA, que suspendeu um jogador por cânticos ofensivos,reforçou segurança para tentar evitar invasões de campo. No relvado, um jogador húngaro perdeu sentidos após choque com guarda-redes escocês na vitória da Hungria. A Alemanha salvou-se com o clássico ‘9’ depois da hora. O resumo do Francisco Sousa conta-nos tudo, Ribeiro Cristóvão celebra a ausência de um objeto de tempos idos e a Inês voltou a bater tecla para que todos possamos conhecer Gjasula, que na Alemanha apelidam de "Spartacus".

🕹️ O futebol foi isto

Escócia 0-1 Hungria. Os escoceses são definitivamente a grande desilusão do Europeu. Os húngaros, longe da magia magiar dos anos 50, venceram com um golo do ex-Benfica Kevin Csoboth e ainda sonham com o apuramento graças àquela coisa atroz do terceiro do grupo passar.

Suíça 1-1 Alemanha. Os helvéticos, por outro lado, mantêm o registo competitivo admirável. Shaqiri nem saiu do banco, mas Embolo, N’Doye e companhia voltaram a ter um bom jogo. N’Doye marcou o 1-0 e o 'bomber' Niclas Füllkrug empatou aos 90´+2, o que devolveu a Alemanha ao lado do mapa de Portugal rumo à final.

👾 Toooooooooor

O relógio já olhava para o relógio quando a Alemanha tentava meter as últimas bolas na baliza. Füllkrug andava lá ao molho, na área, a dar empurrões e a ganhar o seu metro quadrado. David Raum meteu a bola no coração do susto helvético e o número 9, que já tinha molhado a sopa com a Escócia, voltou a marcar. De cabeça. No desespero. Assim sim, números 9 clássicos a deixar o povo em delírio.

🎙️ Cantilenas

“No campo não penso, faço a primeira coisa que me passa pela cabeça”, confessou Pedri, em entrevista ao “El País”.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

“La angustia de Kempes cuando fue a entrenar a Albania: ‘Salí en el último avión a punto de estallar la guerra civil’”. O “Relevo” conta a história do futebol albanês e do tempo em que Mario Kempes, campeão do mundo em 1978, se transformou no primeiro técnico estrangeiro no país.

🎲 O que vem aí

Croácia-Itália às 20h00, em Leipzig

Albânia-Espanha às 20h00, em Düsseldorf

