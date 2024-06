Portugal sabe entender os adversários e assim segue em frente (o 9.º dia de Euro, que foi o de Pepe, Mamardashvili e De Bruyne)

*veja os resultados, as contas dos grupos e as estatísticas dos jogadores

Saber pressionar, saber marcar, saber gerir. Portugal soube apurar-se.



O adversário era completamente diferente do primeiro jogo, no modelo, nos conceitos de jogo, no nível individual e no sistema, desde logo. Portugal sabia o que esperar da Turquia e Roberto Martínez, como se previa, voltou a alterar o aparelho tático, apresentando-se numa base inicial em 4-2-3-1, que encaixava na disposição tática do oponente.

Uma das melhorias face a jogos recentes esteve na forma como a equipa portuguesa se predispôs a pressionar em zonas adiantadas, de forma mais agressiva e certeira – é de lembrar, por exemplo, os equívocos a definir zonas de pressão no particular com a Croácia. Com utilização de referências individuais em terrenos subidos para encaixar na saída turca, a equipa nacional fez o adversário hesitar (sobretudo os dois centrais, ponto frágil da turma de Montella), recuperou bolas mais à frente e com isso aproximou-se da baliza de Altay Bayindir.

Com bola, Portugal foi alternando entre a construção usual a três (com recuo de Palhinha e até alguns movimentos de Vitinha a baixar para junto de Pepe e Rúben Dias) e a saída a partir do duo de centrais, com dois médios a oferecerem-se mais adiante. A criação de sociedades nas duas alas foi importante para Portugal ganhar projeção atacante. Do lado direito, Cancelo consegue criar sinergias com Bernardo Silva, com movimentos complementares e alternados, com o lateral a ter facilidade em avançar mais por dentro e o médio/ala a acumular vários passes importantes.

Apareceu também a finalizar na área uma jogada que nasceu no flanco oposto: Rafael Leão apareceu mais aberto na esquerda, Nuno Mendes atacou a linha de fundo, surgindo mais por dentro e cruzou para a área onde apareceram CR7 e Vitinha, importante no movimento de ataque surpresa à área, a permitirem que se abrisse o espaço para o remate de Bernardo. Cancelo foi também fundamental no caricato lance do segundo golo, no momento de pressão e recuperação sobre o oponente, ainda antes da má opção de passe para Cristiano.

Nem tudo correu bem a Portugal no primeiro tempo, ainda assim: a primeira situação de ameaça séria até foi da Turquia (cruzamento largo da direita para finalização perigosa ao segundo poste), que ia tentando virar o flanco com frequência e nos momentos em que os turcos superaram a pressão, expuseram algumas fragilidades a defender pelos corredores laterais da seleção portuguesa, sobretudo à direita (Cancelo sofreu com as investidas de Aktürkoğlu). Valeu a ação tremendamente competente de Pepe na defesa da área e ainda uma intervenção importante de Diogo Costa.