Jogador húngaro perde sentidos após choque com guarda-redes escocês

O avançado Barnabas Varga, da Hungria, chocou com o guarda-redes escocês durante a terceira jornada do Grupo A, do Euro 2024, perdeu os sentidos e teve de ser rapidamente atendido pelas equipas médicas. O jogo esteve interrompido.

Os jogadores em campo chamaram rapidamente o socorro e protegeram o atleta fazendo uma roda, a que se juntaram vários lençóis castanhos.

Vários minutos depois, Varga acabou por ser retirado de maca, mas sempre protegido.

Após a substituição, o jogo foi retomado.

Entretanto, a federação da Hungria já confirmou, através das redes sociais, que o avançado "está estável" num dos hospitais de Estugarda.

[atualizado às 22h43]