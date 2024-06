Ex-benfiquista deixa Hungria a sonhar com jogo contra Portugal

A Hungria derrotou a Escócia, por 1-0, na terceira jornada do Grupo A. Com este triunfo, os húngaros terminaram no terceiro lugar e são candidatos a adversários de Portugal nos oitavos de final da prova.

O único tento da partida foi apontado por Kevin Csoboth, ex-jogador da formação do Benfica, aos 90+10.

A equipa da Hungria vai ficar à espera dos resultados nos grupos B e C para saber se vai defrontar Portugal a 1 de julho.

Nota para um lance arrepiante na segunda parte: Varga chocou com o guarda-redes escocês, ficou inconsciente e teve de ser assistido em campo, antes de ser transportado ao hospital.

O Grupo A foi ganho pela anfitriã Alemanha (7 pontos) e em segundo terminou a Suíça.