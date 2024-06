Cânticos ofensivos dão dois jogos de suspensão a jogador albanês

A UEFA castigou com dois jogos de suspensão Mirlind Daku pelos cânticos contra sérvios e macedónios, após o jogo da segunda jornada do Euro 2024 entre Albânia e Croácia.

Imediatamente após o jogo, disputado na quarta-feira em Hamburgo, Daku pegou num megafone e entoou cânticos contra aqueles países vizinhos da Albânia, o que a Comissão de Ética e Disciplina do organismo que tutela o futebol europeu vem agora considerar como comportamento "inaceitável e contrário aos valores fundamentais do desportivismo e respeito mútuo".

O jogo da segunda jornada do Grupo B terminou com um empate, 2-2, com o segundo golo albanês conseguido mesmo no final da partida, aos 90'+5 minutos. Com este resultado, que se seguiu a uma derrota tangencial ante Itália, a Albânia apura-se se ganhar segunda-feira à Espanha, no primeiro jogo em que Daku, jogador do Rubin Kazan, vai ficar de fora.

Daku já tinha pedido publicamente desculpas pelos "danos causados", através das redes sociais, mas isso não demoveu a UEFA, que estava a ser pressionada pelas federações dos países afetados.

"Nesses momentos, as emoções estão a outro nível, só dentro de campo se pode entender, é difícil descrever a sensação de jogar nesta seleção. Sinto que ofendi alguém depois do jogo contra a Croácia, o efeito do jogo sentiu-se, sigo a trabalhar com o grupo pelos nossos sonhos", escreveu Daku.

A UEFA aplicou também multas de 47.500 euros à Albânia e de 28.000 euros à Croácia, pelos cânticos no jogo e também pela utilização e arremesso de engenhos pirotécnicos.