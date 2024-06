​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. A glorificação de uma decisão óbvia (mas que explica mais coisas)

O ego “tem má fama” no futebol, já o notara Jorge Valdano, em conversa com a Renascença, em abril. Será possível o ego ter um lado bom? “Esquecemos que no futebolista que tem de desafiar um público há algo de artista”, deu início à reflexão. “Uma porção de ego é imprescindível para jogar bem futebol, para reconciliar-se com o medo cénico.”

OK. E que tem isto a ver com o jogo de Portugal? É que o ego também ajuda a não cair. “O Cristiano Ronaldo tem o ego mais produtivo da história do futebol, possivelmente, porque o colocou sempre ao serviço da superação pessoal. Isso deu-lhe resultados extraordinários, ao ponto de discutir ‘Bolas de Ouro’ com um génio”, apontou. Que diria agora Jorge Valdano sobre aquele passe para Bruno Fernandes? Cristiano ganhou mais uma batalha, o ego bom matou o ego mau? Sim, estamos a glorificar uma decisão óbvia, mas, conhecendo donde vem, há camadas mais interessantes para descascar (e que falam da saúde do grupo e daquela coisa bela que é ter-se prazer em ver os outros felizes).

Portugal venceu a Turquia de Montella e Kokçu, por 3-0, e apurou-se em primeiro para os oitavos do Euro 2024. O relato do Pedro Castro Alves, em Dortmund, foi emocionante. Martínez confessou que a equipa melhorou em relação ao jogo com a Chéquia e os jogadores admitiram felicidade. Bruno Fernandes comentou a assistência de Cristiano (sobre a qual Rúben Neves disse que teria feito igual há 10 anos). Bernardo garantiu que “estamos no bom caminho”. Pepe, imperial e insuperável aos 41 anos, agradeceu o apoio dos adeptos. Mais emocionante foi o testemunho de Cancelo, que explicou porque adora jogar pela seleção.

O Portugal-Turquia registou umas quantas invasões de campo, mais do que golos, e o pobre Gonçalo Ramos foi vítima de os seguranças não usarem botas de futebol. Noutras latitudes e ainda no Grupo F, Geórgia e Chéquia empataram, enquanto a Bélgica deu com a tecla e bateu a Roménia. Como é costume, o Francisco Sousa resume tudo. E, hoje, temos Shaqiri.

🕹️ O futebol foi isto

Geórgia 1-1 Chéquia. Voltou a ser um jogo entretido com os georgianos, que também beneficiaram do coração desafinado que bate no peito de Robin Hranác. Um-um, com golos de Mikautadze e Patrick Schick.

Portugal 3-0 Turquia. Corrigidas algumas coisas em relação ao jogo com a Chéquia, os portugueses beneficiaram da ousadia turca. Tornou-se fácil depois de um arranque ameaçador.

Bélgica 2-0 Roménia. O fado de Lukaku mantém-se triste, triste (com mais dois golos anulados), mas desta vez a Bélgica acertou na baliza por Kevin de Bruyne e Tielemans. Este Grupo E mantém todas as seleções com três pontos.

👾 Toooooooooor

O passe de Rúben Neves foi bom, mas a decisão altruísta de Cristiano Ronaldo, esquecido que corre atrás de tantos recordes, foi o mais belo do dia. Bruno Fernandes fez o 3-0 contra a Turquia e fechou as contas.

🎙️ Cantilenas

"Estou a representar a minha família e os amigos que jogaram comigo na rua e tiveram o sonho de chegar aqui", disse João Cancelo, no final do jogo

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

E que tal um minutinho a ver o senhor aniversariante do dia? Zinedine Yazid Zidane, campeão da Europa em 2000, faz 52 anos neste glorioso domingo.

🎲 O que vem aí

Escócia-Hungria às 20h00, em Estugarda.

Suíça-Alemanha às 20h00, em Frankfurt.

