"O objetivo ainda não está cumprido", "somos uma equipa muito madura": as reações dos jogadores portugueses

“Toda a gente gosta de marcar golos e quer marcar golos, mas não é o mais importante. Isso reflete-se no meu golo. O Cris é o nosso melhor marcador e, no momento de ele poder fazer o golo, dá a bola para o lado. Mostra que queremos ganhar jogos e não fazer golos.”

“Acho que sim, mas são jogos diferentes. Jogámos contra uma equipa, no último jogo (Chéquia), que tinha uma linha de 5 muito recuada. Hoje deram-nos mais espaço e pressionavam mais alto. São dois jogos diferentes, mas estamos muito contentes com duas vitórias.”

“Estamos muito felizes, mais três pontos e garantimos o primeiro lugar porque é confronto direto. Agora há que pensar na próxima fase, há que trabalhar muito. O objetivo ainda não está cumprido. Estamos no bom caminho, mas não são mais do que três pontos. Ainda não está cumprido. Estamos no bom caminho."

Pepe

Jogo

“Acho que, com a República Checa, fizemos um belíssimo jogo, sofremos o tal golo… mas acho que a equipa sabia o que tinha de fazer. A Turquia é uma equipa muito emotiva, vai muito no sentido da paixão e do que é o partir o jogo. Nós somos uma equipa muito madura, com processos simples mas que são difíceis. Muita largura, tentamos encontrar o Leão em 1x1 na primeira parte. O primeiro golo sai dessa jogada, Nuno Mendes e Leão, depois um passe para trás e desbloqueámos o jogo."

Adeptos

"Foi um ambiente fantástico, muitos turcos, mas não queria deixar de realçar os nossos adeptos. Estavam em menor quantidade, mas fizeram-se notar. Queria agradecer-lhes."

Apuramento e primeiro lugar

“Dá estabilidade. É muito bom, dá confiança à equipa, todos os jogadores que cá estão são importantes. O mister frisa sempre isso. Agora é preparar bem o próximo jogo, queremos ganhar, queremos seguir a nossa caminhada com vitórias. É isso que vamos fazer.”

Vai continuar a jogar?

“Procuro viver o dia a dia. Amanhã não me preocupa muito, porque tenho muito com que me preocupa no dia de hoje. O mais importante é dar o meu contributo à minha seleção e sair daqui com a vitória.”

