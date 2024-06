Martínez. "Melhorámos o que fizemos no primeiro jogo"

O selecionador de Portugal, Roberto Martínez, estava feliz com o resultado e a exibição contra a Turquia, na segunda jornada do Euro 2024.

"Acho que tivemos um foco muito bom, melhorámos o que fizemos no primeiro jogo e isso é sempre bom. Tivemos muito perigosos no ataque, mas também com foco e defendemos bem na área. Tivemos um bom desempenho, mas é sempre possível melhorar", referiu.

Em declarações à RTP, o técnico acrescentou: "Queremos melhorar sempre. Os jogos são diferentes quando marcamos primeiro. Contra a República Checa foi um jogo difícil por situações diferentes. Ganhar 3-0 contra uma equipa como a Turquia, com muito competitividade e com qualidade, é muito importante para nós."

Martínez referiu ainda que falta ganhar um jogo, mas reforça: "Os valores no balneário são de superação e companheirismo. É importante vermos mais jogadores em ação. Acredito em todos eles. É momento de darmos oportunidades e melhorarmos a competitividade."

Para o jogo contra a Geórgia, o treinador admite alterações no onze, mas não gosta da expressão “revolução”.

"Há muitos jogadores que merecem estar no onze inicial. A minha dificuldade é usar 23 jogadores de campo. Os guarda-redes sem dúvida. Mas não é uma revolução. É uma palavra que não gosto. Todos os jogadores são importantes e merecem estar aqui. Há dias em que têm de começar desde o banco e outros não."

O jogo contra a Geórgia é na próxima quarta-feira. A equipa das quinas já tem o primeiro lugar no grupo garantido.