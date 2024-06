Kokçu. “Portugal está na luta pela conquista”

O médio da Turquia, Kokçu, reconhece que os portugueses “foram melhores” na partida da segunda jornada do Euro 2024, que terminou 0-3.

“Sabíamos que Portugal tinha uma equipa muito forte, sei disso porque jogo no Benfica e há muitos jogadores com qualidade, sabíamos que ia ser um jogo difícil, foram melhores e temos de dar tudo no último jogo”, referiu.

Kokçu não tem dúvidas: “Há outras seleções muito fortes para ganhar o título, mas Portugal está na luta pela conquista do Euro 2024”.

O jogador do Benfica diz que trocou a sua camisola com João Neves, seu colega de clube.

Portugal derrotou a Turquia, por 3-0, garantiu a liderança do Grupo e a passagem aos oitavos do Euro 2024.