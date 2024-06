Inédito. Bélgica vence e deixa o grupo todo empatado

A Bélgica derrotou a Roménia, por 2-0, na segunda jornada do Euro 2024. Está tudo embrulhado (leia-se, empatado) no Grupo E.

Os golos dos “diabos vermelhos” foram apontados por Tielemans e De Bruyne.

A seleção da Bélgica voltou a desperdiçar uma série de oportunidades e Lukaku teve maus um golo anulado (já são três em dois jogos).

Com este resultado, após duas jornadas, é inédito: está tudo por resolver no grupo. Todas as quatro equipas somam três pontos, resultado de uma vitória e uma derrota.

No terceiro jogo tudo vai ter de resolver-se: Ucrânia – Bélgica e Eslováquia – Roménia vão decidir quem segue para os oitavos de final da prova.