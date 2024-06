"Estou a representar a minha família e os amigos que jogaram comigo na rua e tiveram o sonho de chegar aqui"

O seu papel na seleção também tem sido híbrido, é o lateral moderno que já se via em 1982 com Júnior, por exemplo (alerta ironia). “Eu tento ajudar ao máximo, a jogar por dentro ou por fora, é indiferente. Hoje tive muito mais espaço. A Turquia tem jogadores de mais qualidade individual, o que dificulta o nosso jogo”, explicou.

“Amo o futebol, amo o que faço, jogar por Portugal vai ser sempre o ponto alto da minha carreira”, admitiu o lateral do Barcelona. “Estou a representar os meus, a minha família, os meus amigos que jogaram comigo na rua e tiveram o sonho de chegar aqui. Sempre que entro em campo por Portugal, emociono-me, seja contra Turquia, França ou Ilhas Faroé. É indiferente. Estou a representar os meus, é o que faz a diferença.”

Antes do Europeu já admitira estar emocionado. Agora, duas vitórias depois, nada mudou. E tudo porque também não teve a possibilidade de jogar o Euro 2020. É uma experiência nova.

O defesa de Portugal João Cancelo voltou a ter a voz trémula quando confessou o que significa para ele jogar pela seleção portuguesa. A vitória contra a Turquia confirmou o apuramento de Portugal para os oitavos e o primeiro lugar do Grupo F.

E continuou: “Eles jogaram muito mais abertos do que a República Checa, o que facilita as características dos nossos jogadores, acabou por fazer a diferença. Contra a República Checa tivemos o controlo absoluto, mas tivemos a adversidade de sofrer o golo, tivemos de correr atrás, fez-nos jogar melhor. A Turquia é diferente, gosta de ter bola, joga muito mais aberta, mas são menos organizados do que a República Checa”.

João Cancelo também fez autocrítica à seleção que garantiu o apuramento esta tarde, em Dortmund. “Foi um jogo bem conseguido, o resultado diz o mesmo. Não foi um jogo perfeito, eles criaram duas, três ocasiões. Temos de melhorar isso. Queremos ser equipa de posse, dominadora, temos qualidade individual para o fazer”, sentenciou.

O defesa-médio-faz-tudo arriscou ainda dizer que Roberto Martínez deverá fazer rotações contra a Geórgia, até porque seria positivo. “Todos merecem minutos, a atitude de todos os jogadores tem sido excelente. Temos um grupo fantástico, todos merecem jogar. Depois, cabe ao jogador decidir quem joga e não joga. Todos merecem jogar. No terceiro jogo, o treinador fará algumas rotações, digo eu.”

O próximo jogo de Portugal é quarta-feira, dia 26, às 20h, contra a Geórgia, no estádio onde o FC Porto foi campeão europeu há 20 anos. Em Gelsenkirchen.