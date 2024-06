Entrevista a Sá Pinto: "Estamos perante uma grande geração, acredito que vai conquistar algo importante"

*veja os resultados, as contas dos grupos e as estatísticas dos jogadores

Os parafusos que sustentam a prateleira com as medalhas começam a temer pela vida. Depois do Nacional de juniores, da Taça da Liga de Portugal, da Taça da Bélgica e ainda da Supertaça de Irão, Ricardo Sá Pinto foi campeão no Chipre, pelo Apoel. O timing da conversa com a Renascença foi perfeito: depois do jogo contra a Chéquia e antes do duelo contra a Turquia (sábado, 17h00), seleções que defrontou nos Europeus 1996 (e 2000 também, no caso dos turcos). O antigo avançado, um orgulhoso “coração de leão”, refletiu sobre as apostas de Roberto Martínez, descreveu o povo e os jogadores turcos e avaliou esta geração portuguesa, lembrando a de Eusébio, a de 1984, que aprendeu a admirar, e a sua, a 'geração de ouro'. O treinador, de 51 anos, revelou ainda a Bola Branca o que tem vivido nesse ofício e o que se segue. Sentiu-se vingado por aquela derrota de 96 contra a República Checa?

Claro, logicamente que sim. Nós dominámos também, fomos melhores e eles fizeram a mesma estratégia de esperar pelo nosso erro e por um ataque rápido para nos surpreenderem. Foi o que aconteceu agora naquele remate de fora da área. Não criámos muitas oportunidades claras, tivemos claramente em todas as estatísticas superioridade sobre o adversário, em número de remates, oportunidades, posse, que foi uma posse ativa e não passiva, com grande domínio sobre o adversário, muitos cruzamentos e muita chegada... mas faltou-nos realmente ter a assertividade que precisamos de ter no último terço. Confesso que a estratégia adotada pelo treinador Martínez me surpreendeu, o posicionamento de alguns jogadores, nomeadamente ao de Cancelo. Certo.

A estrutura tática também me surpreendeu. Habituei-me a ver a seleção numa determinada estrutura no apuramento. Depois, podemos ter saídas a três, com médio no meio, no corredor, com o lateral e os dois centrais, são dinâmicas que se criam para o jogo. Agora, foi uma surpresa ver o Vitinha ali a ‘6’. Gosto muito do Vitinha a ‘8’, acho que é um grande médio de chegada, é um grande médio criativo e finalizador de meia distância, é muito rotativo. Na minha ideia, como treinador, podia usá-lo como 6 para arriscar na parte final, porque realmente não se justifica ter ali mais alguém quando os adversários estão dentro da área. Tendo um Danilo ou Palhinha como ‘6’, dá para equilibrar e fazer o 3x2 com os avançados que estavam à espera. Hm, hm.

Esta era a minha ideia, enfim, temos um lote de jogadores enorme, de grande qualidade, é uma grande geração. Não podem jogar todos, são todos titulares, nem todos podem começar. Mas as dinâmicas e a nossa forma de jogar tem de estar lá sempre presente e acho que isso faltou um bocadinho. Sabíamos que íamos ser superiores à Chéquia, jogando neste ou noutro sistema, íamos ser superiores, mas acho que perdemos ali a nossa identidade. Espero que o treinador possa recuperá-la rapidamente. Se for assim, podemos ganhar este Europeu, mas, para já, chegar às meias-finais é a minha convicção. Agora vem aí a Turquia, que enfrentou nos Europeus 1996 e 2000, e treinou lá também. Os tempos são outros, mas qual é o maior perigo da Turquia? Eles jogam com alma.

Eles têm essa característica, têm uma personalidade forte, são pessoas emocionais. A escola turca tem jogadores muito bons, de muito talento, mas nunca tiveram aquela mentalidade ganhadora regular. Nunca tiveram muito o compromisso profissional diário, de trabalho, enfim, de regras. Mas o talento está lá e vão focar-se nesta competição, num mês, para fazerem algo diferente do que fizeram até agora. Deram uma resposta à Geórgia, ganhando por 3-1, deu-lhes uma grande motivação para abordar o jogo contra nós. Provavelmente é a luta pelo primeiro lugar.

É a luta pelo primeiro lugar. Para nós, era muito importante ganhar, até porque nos garantia imediatamente a fase seguinte. Cuidado com esta Turquia, já vimos que individualmente tem jogadores talentosos, de qualidade. Enquanto equipa, querem demonstrar que são melhores do que foram noutros Europeus. Saíram sempre de forma frustrada, porque sempre tiveram jogadores como Rustu, por exemplo, com relevância e reconhecimento a nível europeu. Mas, na seleção, nunca foram muito reconhecidos. Sempre houve ali uma grande frustração, percebi isso quando lá estive, precisam de fazer algo diferente, algo grande, são um país enorme, apaixonado por futebol e que tem muito talento. Vamos ter de ser Portugal no máximo das suas capacidades. Apesar de eles terem capacidade, continuo a achar que somos superiores, mas teremos de o demonstrar dentro do campo logicamente.

Até podem estar mais moralizados porque têm Mourinho a ver…

[risos] Esta é uma das melhores gerações de Portugal?

É uma das, uma das. Tivemos a dos anos 60, a mais marcante no Campeonato do Mundo por Eusébio, outros tempos, outras ideias, outra metodologia, tudo diferente. Mas, sem dúvida, muito talentosa e de grande alma. A de 1984 também, gostava muito dessa, todos nós aprendemos a admirá-la. Tinham muitos e bons jogadores. E a minha geração, da qual muito me orgulho de fazer parte. Acho que começou a catapultar para o exterior a imagem de Portugal como um país a ter em conta de uma forma sólida, estando presente nos campeonatos mais importantes, quer da Europa, quer do mundo. E agora é esta, com o Ronaldo, que tem um grande mérito e ainda está em grande forma. É uma geração que eu considero de grande, grande talento. Não só os que lá estão, mas como os que ficaram de fora. É um sinal, não é?

É um sinal claro. Estamos perante uma grande geração, acredito que vai conquistar algo importante. Não sei se é neste Europeu, se é no próximo Mundial, mas acredito que vai conquistar um título importante, podemos acreditar e fazer por isso. Para já, meias-finais é a minha projeção. Depois, estamos dentro das quatro melhores seleções, depois são os tais detalhes que vão fazer a diferença como fizeram no nosso Europeu, em que ficámos em terceiro lugar, na Holanda e Bélgica, com o tal golo de ouro do Zidane, de penálti. Infelizmente aconteceu, foi o detalhe que fez a diferença. É isso que pode acontecer. Cruzou-se com o herói do nosso jogo? Quando Francisco Conceição chegou a Alcochete, julgo que o Ricardo estava nos juniores e depois saltou para a equipa A. Chegaram-lhe avisos sobre ele?

A mim não me chegaram avisos porque eu conhecia o Chiquinho... Ahh, certo.

Sou muito amigo do Sérgio [Conceição, o pai], passamos férias muitas vezes juntos, jogámos juntos no Standard Liège, onde acabei a minha carreira e construímos uma grande amizade. E desde pequenino que se via que o Chiquinho era o grande habilidoso, o grande talentoso do 1x1. O Serginho [Sérgio Conceição filho], no início, não se percebia bem. O Moisés também, o Rodrigo já se via muita garra, chegou a ser meu jogador no Moreirense. Mas o Chiquinho, sim, via-se que tinha algo diferente. Fico muito, muito contente porque chegou ao mais alto nível, ao nível onde o pai jogou, já fez golo também, um golo importante, deu-nos uma vitória. …

Prevejo uma carreira muito boa. Acho que o Sérgio tem uma grande influência no sucesso dele, pela mentalidade que transmitiu aos filhos, uma mentalidade ganhadora, de compromisso, de seriedade, de ambição. Isso vê-se muito num extremo que tem atitude de médio defensivo, de defesa, é um extremo de raça, que é destemido no 1x1, quer decidir e, ao mesmo tempo, reage à perda, luta e emociona-se quando a equipa não ganha. É um ganhador. Temos ali um miúdo com grande talento, com capacidade e que nos pode ajudar muito neste Europeu. Acabou de ser campeão no Chipre. Quão especial foi?

É sempre especial ganhar. Sempre. Para mim, é a única coisa importante. Quando se trabalha muito e se dedica muito e se é resiliente e dedicado e não desistimos, perante muitas e muitas adversidades... Hoje em dia, no futebol, temos de dominar muitas áreas. Tem de haver aqui um conjunto de muitos factores que têm de estar integrados para que possamos ter sucesso. Felizmente, consegui ganhar numa época difícil, em que terminei a época, eu e jogadores, com quatro e cinco meses de ordenados em atraso. Uma loucura. Tive um balneário difícil de gerir, muito pelo lado emocional dos jogadores, cansados de promessas, mas nunca se desuniram e não deixaram de estar focados no objetivo, que fugia há cinco anos no Apoel. Há seis ou sete equipas com capacidade, foi a ferros. Foi muito gratificante, estou muito orgulhoso, por mim e pela classe de treinadores portugueses, porque é importante ganharmos lá fora. E por Portugal, numa altura em que estamos nesta grande campanha no Europeu. Como foi a festa no Chipre?

Foi uma grande festa dentro do relvado, fora do relvado. Foi muito emocionante. Este foi provavelmente o campeonato mais difícil dos quase 100 anos do Apoel, que nunca atravessou uma crise financeira como esta. Foi fantástico, uma explosão de alegria, um alívio para os adeptos fervorosos e muito emocionais, sofrem muito nas derrotas. Foi um alívio para toda a gente. Os jogadores foram realmente os grandes heróis deste campeonato, tive de anular três, quatro greves que iam fazer, não tinham cabeça para treinar. Foi mais um desafio para a minha carreira.