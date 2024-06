Crónica. O valor da generosidade e o futebol que promete coisas belas

Foi um 4-3-3 malandro, este de Portugal (que chegou a defender com linha de 5 quando Leão baixou). É que continuaram a notar-se dinâmicas do lateral por dentro ou com o agora deliberado ‘6’ a aproximar-se dos centrais. Do lado da Turquia, Vincenzo Montella, senhor de uma bela canhota e que teve de mostrar a credencial para entrar no estádio (sim, foi barrado), fez quatro alterações no 11, sendo a mais sonante a saída de Arda Guller, o artista imberbe do Real Madrid que entraria aos 70’ (o treinador italiano foi acusado de pensar na última jornada).

Portugal bateu a boa Turquia (3-0), que esta tarde em Dortmund vergou contra um grupo mais ligado e competente. Roberto Martínez meteu João Palhinha por Diogo Dalot e ganharam todos: os equilíbrios necessários e os desequilíbrios desejáveis a atacar pelas alas, com Nuno Mendes e João Cancelo a voarem. Pepe foi imperial. Antes do jogo, tanto ele como Cristiano estiveram à conversa com Altintop, o ex-futebolista que agora é diretor técnico da federação turca. Tem a idade de Pepe.

Ainda com genica para sentar defesas como Bardakci, com uma bandeirola de canto como testemunha privilegiada, Cristiano Ronaldo está a oferecer-nos a versão mais solidária que alguma vez vimos, como se tivesse ganho uma batalha contra o lado errado do ego. Falta o golo, mas a atitude vai trazer um vento que lhe vai devolver algo. Costuma ser assim.

A Turquia foi atrevida nos primeiros minutos (sobretudo pela esquerda), com Akgun, Akturkoglu e sobretudo Kadioglu e Yilmaz a magicarem coisas interessantes com a bola nos pés. Pepe ia controlando os movimentos da rapaziada de branco, insuflados pelos milhares de turcos no estádio do Dortmund. Os portugueses foram tomando conta da bola. A paciência e a qualidade ajudaram.

O golo de Portugal chegou aos 21’, por Bernardo Silva (surgiu a alto nível e com a filhota na tribuna). O canhoto aproveitou da melhor maneira uma jogada de Nuno Mendes e do intermitente Rafael Leão (adivinhou que haveria mais espaço). Pouco depois, o trágico 2-0: Cancelo e Cristiano não conectam e o defesa Akaydin tocou para o guarda-redes, estreante no Europeu, que deixou a bola passar… e golo. Os portugueses beneficiam do segundo golo na própria. É o sexto no torneio, com 28 jogos por jogar (o recorde do torneio está em 11 no Euro 2020).

Diogo Costa também entrou no jogo, com uma super defesa à passagem da meia hora. Os turcos iam perdendo o fio à meada e nós esqueceríamos a cor do equipamento do guarda-redes do FC Porto. Portugal não permitiria partir o jogo e entrar num festival delirante de transições, como notaria no fim Pepe.

“Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo”, ouvia de vez em quando o ‘7’ e que justo, pois, mesmo sem marcar, tentaria dar pãozinho a todos os colegas para serem felizes. Admirável.

A segunda parte foi sobretudo sobre controlo. O ritmo serenou, tal como o fogo que saltava das gargantas turcas nas bancadas, e as linhas portuguesas baixaram, já com Rúben Neves e Pedro Neto por Leão e Palhinha, ambos amarelados. Guardou-se a bola quando foi possível, facilitou-se aqui e ali em algumas saídas curtas, mas experimentou-se o contra-ataque e a possibilidade de fazer mossa em campo aberto, tal era o desvario venturoso dos turcos. A seleção portuguesa é uma equipa com capacidade para fazer um jogo total.