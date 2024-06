Áustria vence e deixa Polónia em maus lençóis

A Áustria derrotou a Polónia, por 3-1, na segunda jornada do Euro 2024 e deixa os polacos perto da eliminação.

Os golos dos austríacos foram apontados por Trauner, Baumgartner e Arnautovic, este de penálti.

Já pelos polacos ainda empatou Piatek.

A equipa polaca, que começou com Lewandowski no banco, pode ficar já esta sexta-feira fora da prova caso a França ganhe ou empate com os Países Baixos.

A seleção da Áustria esteve por cima da partida na maior parte do tempo e justificou o triunfo.\

