A crença de Yaremchuk, uma Áustria a sonhar alto e um empate que satisfez dois ‘gigantes’: foi assim o dia 8 do Euro

*veja os resultados, as contas dos grupos e as estatísticas dos jogadores

Controlo francês, esticões neerlandeses, mas sem caos



Vinte e uma partidas depois, surgiu o primeiro nulo do Europeu (e justificado, diga-se). Os Países Baixos de Ronald Koeman revelaram uma precaução evidente em termos defensivos ante uma França que, apesar do domínio em posse, não arriscou em demasia expor-se ao contra-ataque neerlandês – como é, de resto, apanágio do modelo de Deschamps.

Do lado francês, Rabiot foi opção a partir da esquerda (seguindo uma linhagem de adaptação própria do selecionador gaulês, lembrando os exemplos de Sissoko ou Matuidi), mas com tendência a movimentos interiores, que permitiam em teoria à França dispor de uma superioridade numérica no corredor central. Tchouaméni voltou para se estabelecer como o farol da equipa, o que permitiu ordem de soltura a Kanté, novamente num plano alto, quer no cumprimento defensivo, quer no auxílio atacante (serviu Griezmann para duas ótimas ocasiões).

Ao centro, Thuram não esticou a defesa adversária como seria de esperar e Griezmann foi sendo o elemento mais perigoso, mesmo com todo o acompanhamento próximo (Reijnders foi baixando para a linha defensiva, de forma a acompanhar o «7»). Atrás, viu-se a mesma segurança do jogo com a Áustria, com o destaque particular para a estabilidade soberba conferida por Saliba e para os reflexos apurados de Maignan entre os postes.

Por sua vez, os neerlandeses tiveram novamente em Gakpo o principal foco de perigo, com movimentos de fora para dentro a partir da esquerda. Criou uma enorme chance na primeira parte e esteve no lance do qual resultou um golo anulado a Xavi Simons (que somou bons momentos, a espaços, no passe).

Ao meio, Reijnders teve mais preocupações posicionais/defensivas, mas mesmo assim criou algumas conexões com Gakpo. Koeman não foi hiper-ousado nas mudanças a partir do banco, tendo ainda procurado um perfil diferente de avançado (Weghorst no lugar de Memphis) e colocado um lateral interior (Geertruida), no que foi um sinal ilustrativo de uma certa satisfação com o ponto.

Áustria e a arte de saber esperar o momento certo para ferir o oponente

Dúvidas restassem, a Polónia é claramente a equipa mais limitada do Grupo D do Europeu. Ainda deu para disfarçar limitações competitivas através do aproveitamento de segunda jogada após bola parada (um dos pontos fortes dos polacos), que permitiu a chegada ao empate, mas, assim que se expôs um pouco mais ao subir no terreno, a defesa ficou em dificuldades (sobretudo os três centrais) e uma equipa letal na exploração de ataques verticais como a Áustria soube aproveitar.

Partindo do 4-2-3-1, a formação orientada por Ralf Rangnick rentabilizou situações de bola parada (como no primeiro golo, num cruzamento após lançamento de linha lateral e no penálti do 3-1, conquistado por Sabitzer) e teve mais conforto em ataque acelerado na etapa complementar. Baumgartner voltou a mostrar-se, entre a meia-direita e o corredor central e, além de somar passes importantes para gerar vantagens, apontou um golo. Sabitzer desequilibrou constantemente da esquerda para dentro, Arnautović teve impacto em apoio, nos duelos e a levar com ele um defesa no 2-1 (além de ter convertido o penálti que fechou o resultado).

Impôs-se também na zona intermediária Seiwald, sempre preciso a dirigir o passe (bela variação num dos golos) e rigoroso em termos posicionais. Por último, e num jogo que requer vertigem e movimentos bem medidos aos laterais, fica o elogio para Mwene (assistência) e Prass, médio improvisado lateral nos últimos jogos. Ambos são opções válidas a partir da esquerda, enquanto que à direita se impõe o seguríssimo Posch, irrepreensível na marcação, capaz de conquistar duelos e até pronto para se desinibir a espaços com bola.

Ucrânia acorda a tempo depois de 25 minutos soberbos da Eslováquia

A Eslováquia foi aquilo que sabe ser com Francesco Calzona, nos primeiros 25 minutos: uma equipa agressiva na pressão em zonas subidas, com o trio mais adiantado a controlar a saída a três dos ucranianos, a proporcionar equívocos e a saber rentabilizar situações de ataque a partir dos corredores laterais – cruzamentos perigosos, Haraslín e Schranz novamente em evidência a atacarem a zona de remate e Trubin a impor-se na baliza.

A vantagem (conquistada num remate de Schranz ao segundo poste, depois de lançamento de linha lateral) justificou-se completamente, mas a Ucrânia respondeu logo a partir do primeiro tempo, com envolvência ofensiva de Tymchyk a partir da direita e Mudryk a procurar desequilibrar no espaço. Os segundos 45 minutos mostraram uma Ucrânia mais esclarecida na execução dos ataques, a chamar melhor e superar a pressão (Zabarnyi cria vantagens) e a ter em Shaparenko um elemento chave para desequilibrar no último passe e a mostrar classe no disparo. A juntar a estes elementos, vimos um Zinchenko mais esclarecido, um Sudakov pronto a adicionar critério no passe e um Yaremchuk determinante a partir do banco (2-1). Estava assim completado o despertar ucraniano neste Euro 2024.

Sobe Yaremchuk 💎

Entrada em jogo emocionante, pelo compromisso, capacidade para batalhar com os defesas e sobretudo pelo golo decisivo, com desmarcação em profundidade, controlo de bola de excelência e boa definição no remate.

Desce Polónia 🌧️

Competiu bem nos 45 minutos iniciais com os Países Baixos, dentro de uma busca por uma ordem defensiva, que acaba ainda assim desmontada sem grandes problemas pelos adversários. Nem a entrada de Lewandowski adicionou produtividade ofensiva. A eliminação neste grupo era esperada e confirmou-se ao cabo de 180 minutos de futebol.