Kokçu. "Que Portugal fique em segundo"

O turco Orkun Kokçu, do Benfica, foi titular contra a Geórgia e espera repetir a titularidade contra Portugal na segunda jornada do Euro 2024.

Questionado sobre a sua posição em campo, o médio dos encarnados volta a defender que prefere jogar mais avançado.

"Se gosto de jogar mais perto dos avançados? Eu próprio já disse que gosto de jogar mais à frente. Joguei mais adiantado no Benfica também no final da época. As estatísticas nesses jogos mostraram-no. Estou a jogar no meu lugar agora e espero fazer a diferença amanhã frente a Portugal", disse Kokçu em declarações à Sporttv.

O jogador, de 23 anos, assume que este vai ser um jogo especial. "Ainda não falei com o António Silva e com o João Neves durante o Europeu, apenas antes, mas claro que este jogo será especial. Conheço vários jogadores de Portugal. Não só os meus companheiros de equipa no Benfica, mas também outros que foram meus adversários na Liga”.

Kokçu diz esperar “os três pontos neste jogo e que Portugal fique em segundo" no grupo.