França e Países Baixos não marcam e eliminam Polónia

França e Países Baixos empataram 0-0 na segunda jornada do Grupo D no Euro 2024. É o primeiro empate sem golos no torneio.

Não foram muitas, mas as oportunidades em Leipzig foram repartidas junto às duas balizas.

Nota para um tento anulado a Xavi Simmons, pelos Países Baixos, e para a ausência da partida de Kylian Mbappé, ainda a recuperar do nariz partido.

Com este empate, as duas equipas repartem a liderança no grupo com quatro pontos. A Áustria está isolada no terceiro posto, com três, depois do 3-1 à Polónia, quarta, ainda a zero e, assim, fora dos oitavos de final da porva.