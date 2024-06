“Sai do balneário”. Selecionador da Ucrânia explica

O selecionador da Ucrânia, Serhiy Rebrov, confirma que os seus jogadores lhe pediram para sair do balneário após a derrota contra a Roménia para puderem conversar.

"Se és ucraniano, sabes que os jogadores podem conversar entre si. Talvez na Alemanha não seja normal, mas no nosso país é normal quando os jogadores conversam e perguntam por que razão isto aconteceu. Foi por isso que saí do balneário, porque os jogadores me pediram, queriam conversar entre si", refere.

De recordar que a Ucrânia perdeu 3-0 contra a Roménia na primeira jornada do Euro 2024.

Rebrov aproveitou para reagir às críticas lembrando os conselhos de Valeriy Lobanovskiy.

“Ele disse-me para não ouvir ninguém, exceto o treinador. Para não me preocupar com os jornalistas, porque eles não veem o treino", referiu.

Na segunda jornada, a Ucrânia vai defrontar a Eslováquia.