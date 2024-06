O avançado Kylian Mbappé treinou com os companheiros da Seleção francesa com a máscara que vai usar nos próximos jogos do Euro 2024.

De recordar que o capitão gaulês fraturou o nariz na partida contra a Áustria, no jogo da primeira jornada do Grupo D.

O jogador está a tentar adaptar-se à máscara para tentar jogar contra os Países Baixos na próxima sexta-feira.

Veja a máscara