Mbappé treinou de máscara colorida (mas não pode jogar com ela)

De recordar que o capitão gaulês fraturou o nariz na partida contra a Áustria, no jogo da primeira jornada do Grupo D.

O avançado Kylian Mbappé treinou com os companheiros da Seleção francesa com a máscara que vai usar nos próximos jogos do Euro 2024.

No entanto, o regulamento da UEFA não permite esta máscara em jogo. "O equipamento médico usado no campo de jogo deve ser de cor única e não deve apresentar nenhuma identificação da equipa nem do fabricante", lê-se no regulamento.