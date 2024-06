“Marquei de bico, foi indefensável. O guarda-redes é meu amigo”: Drulovic e aquele Jugoslávia-Eslovénia de 2000

A história desta conversa com Ljubinko Drulovic, o histórico futebolista que passou muitos anos em Portugal e atual selecionador sub-21 sérvio, foi exatamente assim: – Ljubinko, estou aqui a ver o Jugoslávia-Eslovénia de 2000. Não podemos falar um bocadinho?

– Liga-me para o WhatsApp. E assim foi (com o bónus de ele estar a acompanhar a seleção na Alemanha). O canhoto especial que viveu várias temporadas dentro das fardas de Gil Vicente, FC Porto, Benfica e Penafiel, foi um dos melhores futebolistas do Campeonato da Europa de 2000, um torneio que ficou marcado por esse Jugoslávia-Eslovénia. Os eslovenos estiveram a ganhar por 3-0, com dois golos e uma assistência do maravilhoso Zlatko Zahovic, mas depois aterrou no relvado do Stade du Pays de Charleroi o conto de fadas, mesmo com a expulsão de Sinisa Mihajlovic. Drulovic fez um golo e uma assistência e a Jugoslávia empatou 3-3. Esta tarde, esses velhos conhecidos voltam a encontrar-se 24 anos depois (14h00), os mesmos que passaram ser estar num Europeu. Em entrevista a Bola Branca, o senhor da trivela mágica fala dos seus jogadores, das hipóteses e expectativas da Sérvia, do tal jogo contra a Eslovénia, de Boskov, de Chalana e de 1984 e ainda do seu ídolo, Diego Armando Maradona. O que tem achado do Europeu?

Para já, tudo bem, bons jogos. Praticamente todos os jogos foram muito intensos e muitos resultados acabaram com pouca diferença, talvez dois ou três jogos com resultadaos mais dilatados. Muito competitivo. Está cá ou em casa?

Eu estou na Alemanha. Está a acompanhar a seleção?

Sim. Sou o selecionador sub-21, estou ao lado deles [risos]. Que tal o espírito?

Tudo ótimo, tudo tranquilo. Temos um jogo importantíssimo, é como se fosse uma final. Nesta fase de grupos, temos de ganhar se queremos passar. No primeiro jogo perdemos com a Inglaterra. Se conseguirmos vitória hoje, ficamos com boas chances. É muita pressão isso de jogar para ganhar, não?

Temos jogadores experientes, muitos deles estão naquela idade adulta, seja na vida, seja como jogador. Acredito que vão dar uma resposta muito positiva. Eles já estão habituados a jogar com essa pressão. Jogam em boas equipas, em grandes clubes da Europa.

Quantos jogadores passaram por si nas camadas jovens da Sérvia?

Tenho seis, foram campeões da Europa [sub-17] comigo [em 2013]. Praticamente 25% da equipa, são muito influentes na equipa. Rajkovic, Veljkovic joga a central, o Aleksandar Mitrovic a ponta de lança, o Milinkovic-Savic a médio, o Maksimovic que estava no Getafe e agora foi para o Panathinaikos e o Gacinovic, que estava no Eintracht e agora está no AEK de Atenas. H Como é que os jovens olham para o Drulovic?

Eu tenho uma excelente relação com todos os jogadores. Trabalhei como adjunto na seleção principal até novembro, a partir daí passei para selecionador sub-21. Nos últimos seis meses estive fora, mas sempre muito perto. A relação é boa, falamos muito. Dou aquele apoio necessário, conversas que temos de fazer. Falamos de várias coisas. É importante ajudá-los para recuperarem psicologicamente depois desta derrota, por exemplo, para seguirem em frente. É levantar a cabeça e trabalhar bem. Hm, hm

Temos um jogo muito importante contra a Eslovénia, é um adversário que, como nós, joga um Europeu depois de 24 anos. Existe esta realidade pela ex-Jugoslávia e não sei quê, eles ficam muito motivados quando jogam connosco. Vai ser um jogo bastante complicado, por isso tenho ajudado o jogador nesse aspeto. Dou-lhes alguns conselhos. Muitos deles viram aquele jogo que fiz contra a Eslovénia, no último Campeonato da Europa, em 2000. Foi há muitos anos, mas mostraram muito este jogo, principalmente por estes dias na imprensa da Sérvia. Na altura, foi considerado um dos melhores jogos do Campeonato da Europa. Estávamos a perder 3-0, empatámos 3-3, mesmo a jogar mais de meia hora com 10. Quase ganhámos, tivemos uma oportunidade, mas pronto. É isto, são estes pequenos conselhos que posso dar, de como se reage depois de uma derrota, de levantar a cabeça e seguir em frente. Se conseguirmos jogar o que jogámos na segunda parte contra a Inglaterra, temos grande hipóteses de sermos felizes depois do jogo. Precisamente, Ljubinko, estou a ligar-lhe porque estava a ver esse jogo. Qual era o sentimento lá dentro? A desvantagem era tão grande, foram buscar o resultado. Mihajlovic foi para a rua aos 60’...

Sinceramente, com todo o mérito, a Eslovénia conseguiu uma vantagem enorme [risos], com golos dos meus ex-colegas, Zahovic e Pavlin, no FC Porto e o Zlakto no Benfica. Jogámos muito tempo juntos, eu e o Zahovic. Eles foram marcando golos e ficámos apáticos, não conseguimos reagir. Depois do primeiro golo, conseguimos jogar aquele futebol que a gente pretendia. A reação foi ótima. Mesmo com 10, conseguimos estar por cima, fomos melhores, controlámos o jogo e todas as situações. O momento psicológico foi importante depois do primeiro golo. Consegui marcar, com um passe do Mijatovic, o segundo golo e depois fiz uma assistência para o terceiro, para o Savo Milosevic, o nosso ponta de lança. Tudo de trivela...

Sim, de trivela, foi uma jogada pela direita. O golo e a assistência, não é?, tudo de trivela...

O golo marquei de bico! Ah sim?

Eu também chutava bem assim. Foi um remate praticamente indefensável. Foi excelente. Mais tarde, quando trabalhei na Eslovénia, este guarda-redes era meu amigo e foi diretor desportivo, trabalhámos juntos e às vezes brincávamos com estas situações. Era o Mladen Dabanovič. Em termos individuais, foi excelente. Fiz um grande jogo. Depois da primeira fase do campeonato, estava entre os seis melhores jogadores escolhidos pelo jornal italiano “Gazzetta dello Sport”. Não é brincadeira.

Sim! Outro dia saiu isso, fui o melhor assistente, com quatro assistências, em frente de, não sei, Beckham, Rui Costa, Figo, Berkgamp, que tiveram três. Só fiz quatro jogos, muitos deles fizeram mais. Foi mais uma marca na minha carreira [risos]. Havia poucos pé esquerdos melhores...

É isso, pá... Marquei contra a Eslovénia, depois contra a Noruega fiz a assistência. Fiz duas assistências contra a Espanha, perdemos 4-3, mas outra vez tivemos um jogador expulso. Tivemos expulsos em três jogos. Mas a Espanha ganhou-nos sem merecer, um árbitro francês ajudou-os muito. Se tivéssemos empatado ou ganho, eles não passavam, passavam a Noruega, que ganhou à Eslovénia. Como era Boskov?

Era um treinador muito experiente, treinou muitos clubes... Uma história longa.

Sim, uma história longa. Foi um dos melhores treinadores do futebol sérvio, trabalhou muitos anos em Itália. Foi, sem dúvida, um grande nome. Chegou com uma certa idade à seleção, mas deu tranquilidade. Era um senhor. Toda a gente gostava dele. Tinha uma maneira muito simpática de comunicar com os jogadores, foi sem dúvida um treinador importante, era um grande nome. Foi pena ter chegado um pouco tarde, podemos dizer. Mas toda a gente compreendia, treinou muitos anos em Itália, clubes como Sampdoria e Roma. Mesmo hoje em dia, falamos de algumas anedotas dele [risos]. Ele era uma pessoa muito boa e conseguiu ter sempre um bom ambiente no grupo.