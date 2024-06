Jovic, o salvador. Sérvia resgata primeiro ponto do Euro no último minuto contra a Eslovénia

Sérvia e Eslovénia empataram a um golo na segunda jornada do Europeu, mas foi preciso esperar pelo último minuto dos descontos para os sérvios conseguirem resgatar o ponto.

Depois de ter surpreendido com um empate frente à Dinamarca na primeira jornada, a Eslovénia voltou a impressionar. Aos 38 minutos, Elsnik enviou uma bola ao poste e a Sérvia respondeu rapidamente com uma grande oportunidade de Mitrovic, que obrigou Oblak a esforçar-se para defender.

No segundo tempo, Sesko, associado a um salto para a Premier League neste verão, rematou uma bomba para defesa de Rajkovic.

O golo chegaria pouco depois. Aos 69 minutos, Elsnik viu-se com muito espaço no corredor esquerdo e tirou um cruzamento certeiro para o desvio de Karnicnik, que quase só precisou de encostar.

Com um triunfo, a Eslovénia teria praticamente garantido o apuramento para os oitavos de final, mesmo que pudesse ainda cair para o terceiro lugar na última jornada. No entanto, a Sérvia estragou a festa e mantém-se viva na luta.

Da mesma forma que o triunfo praticamente apuraria a Eslovénia, a derrota deixaria a Sérvia numa posição muito desconfortável. No último lance do jogo, Ilic cobrou canto e Luka Jovic, antigo jogador do Benfica, cabeceou para o fundo da baliza. O jogo acabou imediatamente a seguir.

Contas feitas: Inglaterra lidera com três pontos, ainda antes de jogar contra a Dinamarca. A Eslovénia soma agora dois pontos, mais um do que Dinamarca e Sérvia. As decisões ficam todas adiadas para a última jornada: Inglaterra-Eslovénia e Dinamarca-Sérvia.