Inglaterra e Dinamarca empatam 1-1 na segunda jornada do Euro 2024. Tudo em aberto no Grupo C.

Marcaram primeiro os ingleses, por Harry Kane, aos 18 minutos, mas empatou o sportinguista Hjulmand, aos 34 minutos, com grande remate de longe.

Este tem sido um Euro forte nos golos de fora da área, são já 13 em 46.

Com este empate fica tudo em aberto para a qualificação dos oitavos de final. Para já, a Inglaterra lidera com quatro pontos, Dinamarca e Eslovénia 2 e Sérvia 1.