Dubai. Mais de 400 portugueses assistiram à estreia de Portugal no Euro 2024

Diogo Bernardo, de 31 anos, trabalha em marketing e redes sociais no Dubai e conseguiu juntar mais de 400 portugueses para assistir ao primeiro jogo da seleção portuguesa no Euro 2024, na terça-feira.

Em entrevista à Renascença, o jovem emigrante conta que este evento não acontece pela primeira vez. Começou no jogo da estreia portuguesa no Mundial 2022, no Qatar, com o Gana.

“À primeira, pensei em convidar uns amigos e fazia um jantar em casa e víamos o jogo. No entanto, um puxa o outro e no primeiro jogo acabámos por ser 170 portugueses e, no último, contra Marrocos, éramos 550. Tive de andar atrás de bares e espaços para ter música e comida portuguesa”, revela.

Este ano, o primeiro contacto que recebeu para organizar este evento foi há três meses: “Para o Europeu, recebi o primeiro contacto de um bar há três meses. Prometeram música portuguesa, pratos portugueses, tudo que quiséssemos. Até uma banda de garagem portuguesa que mora aqui no Dubai.”

No entanto, e apesar de ter recebido 450 confirmações no grupo de WhatAapp, que conta com 1.042 pessoas, para o Portugal-Chéquia, “por ser junho não conseguia confirmar quantas pessoas iria ter".

“É um mês muito quente e a malta portuguesa costuma voltar a Portugal”, explica.

Na estreia de Portugal no Euro 2024, o grupo “Al Raial” juntou 450 portugueses no Grand Millenium Hotel. Cantaram o hino de forma emocionada e com a ajuda da banda de garagem portuguesa “OFFTune”.

No próximo jogo da seleção nacional, é esperada a mesma quantidade de portugueses, ainda que, desta vez, o evento se vá realizar no maior espaço que transmite os jogos do Europeu no Dubai.